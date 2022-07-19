修例風波｜蕭澤頤：警以軟性手法重建與青年關係　透過運動音樂拉近距離

警務處長蕭澤頤早前出席專資會活動，與會員分享警隊的青少年工作。蕭澤頤表示，2019年的黑暴對青少年的荼毒，當時充斥假新聞及假消息，形容整場黑暴是「謊言共同體」，警隊將加強公關工作，同時以軟性手法重建與年輕人的關係，拉近與年輕人的距離。他又說，年輕人對整體社會發展很重要，需要引領年輕人深刻認識國家，增強民族自豪感。

蕭澤頤說，超過一萬人涉黑暴被捕，當中約四成為學生，認為當時年輕人被「不守法意識」荼毒及煽動，有法律學者更贊成及鼓吹「違法達義」行為，再加上對國家敵視和誤解很深，令他們對社會不滿，在黑暴過程中被別有用心的人浪漫化暴力行為。

被捕青年 有悔意 社會應給予機會

蕭澤頤續說，不少被捕的年輕人在冷靜下來後，對自己的行為感到後悔，願意承擔法律後果，重申社會應給予他們機會，警隊會積極提高工作的透明度，加強公關工作，於2小時內回應及澄清所有假新聞及假消息，同時以軟性手法重建與年輕人關係，透過運動或音樂活動進行交流，拍攝微電影及於社交平台上發文，拉近與年輕人的距離。

他表示，不論年輕人是否擁戴警察，只要求他們守法，不要被犯罪分子利用，警隊一直積極培育青少年的守法意識，期望疫情過後能安排更多內地交流活動，讓年輕人更認識國家。他引述中國國家主席習近平稱「要特別關心關愛青年人，青年興，則香港興」等，認為年輕人對未來抱持希望，對整體社會發展很重要，需要引領年輕人深刻認識國家，增強民族自豪感。