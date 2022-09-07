修例風波｜行人天橋拆鐵絲網？路政署：正更換輕型及耐用圍網

本港2019年下半年發生反修例風波，同年下旬政府在多區的公眾行人天橋加裝鐵絲圍網，以防止有人從行人天橋投擲物件到附近道路。本報記者近日有天橋的鐵網被拆除，包括橫跨金鐘夏愨道、連接政府總部的行人天橋。路政署回覆本報查詢時，表示政府未計劃拆除臨時圍網，目前正為天橋更換較輕型及耐用的圍網。
多區行人天橋自2019年下旬，陸續被政府加裝鐵絲圍網。本報近日發現，西營盤一條橫跨干諾道西、近中山紀念公園的行人天橋，上周五(2日)有工人正拆除圍網，昨日(6日)亦見夏愨道一條行人天橋的鐵網消失。
政府未計劃拆臨時圍網
路政署回覆本報查詢時指，政府暫未計劃拆除政總外行人天橋的臨時圍網，但為平衡天橋外觀及公眾安全的需要，署方正進行改善工程，即以更輕型及耐用的圍網取代原有的臨時圍網，工程預計於本月内完成。署方又說，有關加設臨時圍網的安排是政府的集體決定，並由路政署負責執行，政府會適時檢視有關情況及考慮各方面因素，決定是否繼續實施有關的臨時措施。
翻查資料，路政署前年4月回覆立法會特別財委會查詢時，提到截至同年3月已在約40條行人天橋加設臨時防護圍欄，防止有人從行人天橋投擲物件到附近道路，預算費用為約3,350萬元。據報，政府其後另在約20條天橋加裝有關鐵網。
|地區
|行人天橋位置
|中西區
|干諾道西及夏慤道
|葵青區
|青山公路葵涌段、興芳路、葵涌道及葵福路
|觀塘區
|東區海底隧道
|北區
|粉嶺公路
|沙田區
|獅子山隧道公路、石門交匯處、大埔公路沙田段、大老山公路及吐露港公路
|大埔區
|粉嶺公路
|荃灣區
|青山公路荃灣段
|屯門區
|屯門公路
|灣仔區
|告士打道、夏慤道及運盛街
|油尖旺區
|暢運道及康莊道
|元朗區
|青山公路元朗段
|資料來源：路政署2020年4月回覆立法會
署方前年回覆區議會時並提到，臨時圍網並非行人天橋的結構部分，工程不涉及改動天橋結構，而圍網屬輕型裝置，加設臨時圍網不會導致行人天橋荷載超出其設計的承受能力，不會影響天橋結構安全，亦不會影響行人安全使用行人天橋。