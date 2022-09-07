修例風波｜行人天橋拆鐵絲網？路政署：正更換輕型及耐用圍網

橫跨金鐘夏愨道、連接政府總部的行人天橋，部分鐵絲圍網已被拆除。當局解釋現正進行改善工程，將改用輕型及耐用圍網。(羅庸軒攝)

多區行人天橋自2019年下旬，陸續被政府加裝鐵絲圍網。本報近日發現，西營盤一條橫跨干諾道西、近中山紀念公園的行人天橋，上周五(2日)有工人正拆除圍網，昨日(6日)亦見夏愨道一條行人天橋的鐵網消失。

本港2019年下半年發生反修例風波，同年下旬政府在多區的公眾行人天橋加裝鐵絲圍網，以防止有人從行人天橋投擲物件到附近道路。本報記者近日有天橋的鐵網被拆除，包括橫跨金鐘夏愨道、連接政府總部的行人天橋。路政署回覆本報查詢時，表示政府未計劃拆除臨時圍網，目前正為天橋更換較輕型及耐用的圍網。

政府未計劃拆臨時圍網

路政署回覆本報查詢時指，政府暫未計劃拆除政總外行人天橋的臨時圍網，但為平衡天橋外觀及公眾安全的需要，署方正進行改善工程，即以更輕型及耐用的圍網取代原有的臨時圍網，工程預計於本月内完成。署方又說，有關加設臨時圍網的安排是政府的集體決定，並由路政署負責執行，政府會適時檢視有關情況及考慮各方面因素，決定是否繼續實施有關的臨時措施。

翻查資料，路政署前年4月回覆立法會特別財委會查詢時，提到截至同年3月已在約40條行人天橋加設臨時防護圍欄，防止有人從行人天橋投擲物件到附近道路，預算費用為約3,350萬元。據報，政府其後另在約20條天橋加裝有關鐵網。

地區 行人天橋位置 中西區 干諾道西及夏慤道 葵青區 青山公路葵涌段、興芳路、葵涌道及葵福路 觀塘區 東區海底隧道 北區 粉嶺公路 沙田區 獅子山隧道公路、石門交匯處、大埔公路沙田段、大老山公路及吐露港公路 大埔區 粉嶺公路 荃灣區 青山公路荃灣段 屯門區 屯門公路 灣仔區 告士打道、夏慤道及運盛街 油尖旺區 暢運道及康莊道 元朗區 青山公路元朗段 資料來源：路政署2020年4月回覆立法會

署方前年回覆區議會時並提到，臨時圍網並非行人天橋的結構部分，工程不涉及改動天橋結構，而圍網屬輕型裝置，加設臨時圍網不會導致行人天橋荷載超出其設計的承受能力，不會影響天橋結構安全，亦不會影響行人安全使用行人天橋。

多條行人天橋被加裝鐵絲圍網