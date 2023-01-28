修例風波｜警隊職位空缺達6000人 鄧炳強：透過延長退休時間增加人手

保安局局長鄧炳強今早（28日）接受電台訪問時指，自從2019年後警方工作艱辛，加上要挑選合適人選，警隊至今職位空缺達6,000人，已經加強在社交媒體、本港及海內外的大學宣傳，成效不錯，當局又取消投考人要在港居住7年或以上年期規定，只須符合香港永久居民身份要求，並透過延長退休時間，增加人手。他又強調，局方重視人員操守，如警隊有人有違規情況一定秉公辦理。

最遲明年進行基本法23條本地立法工作



另外，鄧炳強提到政府期望在今年，最遲明年進行基本法23條本地立法工作。他指，國家安全在過去一年出現新挑戰，指去年英國及美國情報組織公佈加強在香港及內地的情報收集工作，法律必須防範他們，必須令想違法的人，連違法都不敢，事後懲處已經太遲。

他又指，市民的集會及遊行權利受基本法及國安法保障，過去3年是受防疫措施影響，警方按法例處理，無批出集會的不反對通知書，他不同意在《港區國安法》實施後，市民表達訴求的意欲減少，市民仍然可以根據法例表達意見，但任何違反行爲都不能做。

下月含CBD產品屬違法 法例生效後無過渡期

政府下月1日起正式將大麻二酚即CBD列爲毒品，屆時出售及管有含CBD的產品即屬違法，提醒要儘快棄置CBD產品在全港10個收集箱。鄧炳強強調含CBD的產品都是毒品，指法例公佈實施已經一段時間，市民應該有足夠時間了解，及處理含CBD的產品，法例生效後會嚴厲執法，不會有過渡期。

