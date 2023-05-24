修例風波｜逾6000被捕者仍「前途未明」　張欣宇：應給予這部分人一個結果

反修例運動中至今，3年間仍有超過6,000人被捕，但未知會否被落案起訴。港府先後不止一次聲言會今年初有交代，但至今未有公布。行政長官李家超指，要求警方訂下處理時間表是不切實際。截至今年三月，反修例事件約有1萬名被捕者，逾6,000至今仍未被起訴。有立法會議員於去年底曾引述保安局局長鄧炳強稱，數周內會通知當事人是否檢控。
三年間逾6000名被捕者仍「前途未明」
而警務處處長蕭澤頤更今年1月曾向議員表示，警方會爭取在今年2月之內，公布如何處理反修例運動中約6,000名被捕但未被檢控者，包括約900名涉及包圍理大案件的被捕者，並將清楚交代警方會「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」。後來，再有消息指因人數眾多、情況複雜，要延至3月底之前交代，惟至今5月也未有正式公布。
不過立法會議員張欣宇透露，從今年年初至今收到約170個求助個案中，現時已有約150已獲執法人員透過電郵表示不予起訴、可取回案發時物件。他指從案發至今已4年，政府也應給予這部分人一個結果。
李家超：訂處理時限不切實際
對於有意見認為應該「劃綫」處理，特首李家超昨日(23日)出席行政會議前時表示不認同，「我對警方處理依法處理同按實情處理呢啲案件，係好有信心。」他又指出，訂一個所謂不基於任何證據考慮的時間表，是不切實際，亦未必符合法治精神。
根據警方數字，在2019年6月9日至去年10月31日，於各區示威活動共拘捕10,279人，包括7,537名男子2742名女子，年齡介乎11歲至87歲，涉及參與暴動、非法集結及藏有攻擊性武器等；其中2899人已被檢控，有1754被捕人為18歲以下。