修例風波｜逾6000被捕者仍「前途未明」　張欣宇：應給予這部分人一個結果

反修例運動中至今，3年間仍有超過6,000人被捕，但未知會否被落案起訴。港府先後不止一次聲言會今年初有交代，但至今未有公布。行政長官李家超指，要求警方訂下處理時間表是不切實際。截至今年三月，反修例事件約有1萬名被捕者，逾6,000至今仍未被起訴。有立法會議員於去年底曾引述保安局局長鄧炳強稱，數周內會通知當事人是否檢控。

三年間逾6000名 被捕者仍「前途未明」

而警務處處長蕭澤頤更今年1月曾向議員表示，警方會爭取在今年2月之內，公布如何處理反修例運動中約6,000名被捕但未被檢控者，包括約900名涉及包圍理大案件的被捕者，並將清楚交代警方會「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」。後來，再有消息指因人數眾多、情況複雜，要延至3月底之前交代，惟至今5月也未有正式公布。

不過立法會議員張欣宇透露，從今年年初至今收到約170個求助個案中，現時已有約150已獲執法人員透過電郵表示不予起訴、可取回案發時物件。他指從案發至今已4年，政府也應給予這部分人一個結果。