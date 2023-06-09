修例風波｜馬鞍山漢被淋液點火燒傷案夫婦罪脫　官准上訴發還原審裁判官重新考慮

一名男子2019年在馬鞍山遭淋潑易燃液後點火焚身，一對夫婦涉在場以粗言指罵該名男子，原審裁判官林希維在3年前裁定兩名被告陳海雲及鄺耀文罪脫，律政司不服二人的無罪裁決，以案件呈述方式提出上訴，要求撤銷罪脫決定，把案件發還至原審裁判官重新考慮。法官張慧玲分析有關法律問題後批准上訴，把案件重新發還至原審裁判官，以考慮兩人是否有罪。

張慧玲法官認為，林希維裁判官裁定兩人不會相當可能會導致社會安寧破壞，是錯誤地沒有考慮或沒有充分考慮，男事主相當可能對在場的任何人使用或威脅使用任何非法武力，或其他人對在場的任何人使用或威脅使用任何非法武力。至於涉案的法律原則及客觀考慮，張慧玲法官認為林希維裁判官不必考慮破壞社會安寧的人士，是否「全程在場」或「了解事情始末」，考慮「破壞社會安寧」無須局限於以某種由現場人士可預計的形式作出。

毋須重新聽取證供

同時，張慧玲法官認為林希維裁判官錯誤地沒有充分考慮本案所涉的「破壞社會安寧」，只須證明有實質風險令在場的任何人，人身或財產實際或相當可能受到損害，或害怕自己人身或財產會因襲擊、毆鬥、暴動、非法集會或其他騷擾而實際或相當可能受到損害。張慧玲法官裁定林希維裁判官因法律上的錯誤而判兩人罪脫，對提出控訴的律政司不公，下令案件發還至林希維裁判官席前重新考慮裁決，指示林希維裁判官只須根據他已裁定的事實，再依據張慧玲法官裁定的上述法律觀點再作考慮，毋須重新聽取證供以審理案件。