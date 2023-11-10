修例風波｜馬鞍山燒人案李伯中風　葛珮帆呼籲市民千萬不要忘記

2019年反修例事件，馬鞍山一名男子遭人淋易燃液體後點火焚身。民建聯立法會議員葛珮帆指明日就是事件發生4周年，雖然「黑暴」陰霾已經過去，但事件傷者李伯仍然傷痛未平，受後遺症所苦。李伯年初曾出現輕微中風，先在香港醫院接受治療，半邊身體行動不便，之後在內地醫院接受了1個多月的復康治療，現時並無大礙，走路及舉手沒有問題。

葛珮帆指李伯的左手因為嚴重燒傷，拇指及尾指的伸展幅度仍然相當有限，滲血傷口所帶來的痕癢感依舊難以忍受。內地醫生建議李伯進行手矯正手術，相信手術後可以更靈活運用左手，但由於李伯上次在換皮手術中途曾經心臟停頓，生命懸於一線，一直擔心再做手術會造成心臟停頓，至今仍然在猶豫是否做矯正手術。

葛珮帆期望將兇徒緝拿歸案

葛珮帆引述李太表示，李伯近來都很不開心，因為沒有人願意聘請他工作。葛珮帆慨嘆李伯無辜被火燒傷的不幸遭遇至今仍然歷歷在目，令人痛心。她呼籲大眾繼續為李伯加油，祝願他早日康復，並期望當局終能將兇徒緝拿歸案、繩之於法。

葛珮帆又呼籲香港市民千萬不要忘記，也不能忘記外國勢力的煽動及「反中亂港恐怖分子」禍害香港。她指出若沒有港區國安法，香港市民今日仍會活在暴力與恐懼之中，今日香港經歷由亂入治、疫後復常、由治及興得來不易，所以社會各界一定要努力維護及珍惜香港。