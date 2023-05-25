修例風波｜黃之鋒涉網上公開開槍警資料判囚3個月 官：屬警察起底案中最嚴重之列

前香港眾志秘書長黃之鋒及另外3人，涉在Facebook轉發2019年11月在西灣河開槍警員及其家人資料，違反起底禁制令及匿名令，被控藐視法庭。黃之鋒早前承認藐視法庭罪，法官高浩文判其入獄3個月，法官高浩文今早於高等法院公佈書面理由提到律政司事隔21個月之後才提控，情況不理想。法官高浩文另指黃之鋒屬公眾人物具重大影響力，本案屬警察起底案中最嚴重之列，故判囚3個月，另須付50,000元訟費。

判詞指，黃之鋒2020年8月14日在facebook 發佈涉案帖文，律政司卻在21個月之後，去年5月才提控，令黃之鋒無法盡早認罪，律政司亦須解釋何故延誤，於法庭而言情況並不理想。判詞提到早於2020年8月17日警方已完成大部份調查工作，惟不解何以需要多20個月，才能於去年5月向涉案開槍警員索取證供，認為律政司就此解釋難以令人信服。

官：黃之鋒具重大影響力 使傷害更大

判詞強調遵從法庭命令為法治基礎，所有人無論抱持任何政見或情感亦必須遵守，本案中黃之鋒屬公眾人物，涉案起底帖文以公開信形式撰寫予另一公眾人物，內附起底網站連結，黃之鋒具重大影響力，使傷害更大，更需警惕公開資訊的固有危害。即使黃之鋒無意引發連登論壇中含性暴力的留言討論，惟法庭須為其莽撞行為判刑處罰。判詞直言案發時黃之鋒發文必有所圖，如認為帖文在當時社會氣氛不會引發或挑起不當留言實在極度天真，帖文只會更可能令局勢升溫而非降溫，就算迅速刪除帖文，但也已造成傷害。判詞指黃之鋒犯案未想及後果並非重要求情理由，因為網民可輕易隨意在社交媒體上發文，事前從未細想後果，然而發文影響卻廣泛且持久，造成時下社交媒體的常見問題。

判詞續指起底活動透過網絡本質及社交媒體協助，將私人資料公諸於世，鼓勵他人一如本案去干預騷擾事主，造成漣漪效應。判詞提到黃之鋒就藐視法庭致歉，一早表明會承認刑責，其心態亦早已改變，明白到犯案做法不當，然而考慮到黃之鋒社會地位以及氣氛，本案屬警察起底案中最嚴重之列，另顧及到案件延誤等求情因素，認為恰當刑期為判囚3個月，另須付5萬元訟費。