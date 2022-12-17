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2022-12-17 12:33:25

修例風波｜11人被指理大圍城時於油麻地暴動 歌手莊正等10人暴動罪成 另1人罪脫

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區域法院。(資料圖片)

區域法院。(資料圖片)

警方於2019年11月18日包圍理工大學，有示威者發起「圍魏救趙」行動，在不同地區聚集，結果演變成警民衝突，有213人在油麻地被捕。包括本地歌手莊正及其他7男3女被控暴動罪，案件早前在區院開審後，區院法官林偉權今（17日）裁定，除其中一人暴動罪名不成立外，包括莊正等其餘10人均暴動罪成。法官指該10名被告必然知道案發地點有暴動發生，仍然加入並身處現場，並鼓勵了其他參與暴動者。法官將案件押後至明年1月7日判刑，所有罪成的被告均須還押。

控罪指，11名被告依次為歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、陳子宏（21歲、文員）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、現報稱音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員）。除第五被告陳子宏被裁定暴動罪名不成立外，其餘被告均罪成。控罪指，各被告於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

官：未能證明第五被告曾參與暴動

控方案情指，2019年11月18日油尖旺彌敦道一帶交通嚴重受阻，警方在晚上約10時抵達加士居道佈防並推進。示威者投擲汽油彈等雜物，及用雷射筆照射警方，警方多次施放催淚彈驅散但不果。警方及後作出圍捕，在窩打老道至咸美頓街交界，及兩邊碧街設立封鎖區，最終截獲包括11名被告在內共213人。警方檢取翟柏龍的手提電話後，發現他與莊正曾在Whatsapp討論帶備雨傘一起赴佐敦一帶。

法官林偉權指，第五被告陳子宏於油麻地地鐵站的出口建構物上被警方發現，當時只得他一人在場，似乎並非由地面走上該處，而是一早身在該位置。有證人供稱看見有腳架，而他有手機可用作拍攝；法官認為，他似乎只是「好事之徒」，在高處觀察現場情況，未能證明他曾參與暴動。

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