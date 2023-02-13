修例風波｜13人涉圍警方屯門大興基地　3人認非法集結10人不認罪

2019年反修例運動期間，屯門傳出刺鼻不明氣體，引發多人不適，網民號召10月30日包圍大興行動基地要求警方交代，事後多人被控非法集結等罪。涉及13人的案件今（13日）在區域法院開審，其中3人承認非法集結罪，續准保釋至3月24日求情及判刑；餘下10人則不認罪受審。

控罪指，13名被告依次為何明軒（27歲、導師）、李志斗（24歲、學生）及周沛樺（21歲、女學生）、陳達富（26歲、無業）、何奕恆（21歲學生）、李嘉熹（24歲、社工）、陳家朗（20歲、學生）、吳嘉俊（38歲、技術員）、許諾（20歲、學生）、14歲男學生、鄧唯健（17歲、學生）、梁文健（23歲、侍應）、陸俊恆（19歲、學生），以上均為案發時年齡。他們一同被控於2019年10月30日，在屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結。

3人認罪 10人不認罪

3人承認的案情指，當日晚上約8時50分，約200名示威者在大興行動基地集結，有人呼叫針對警方的侮辱性質口號，及以雷射光束照射警員。警方及後呼籲眾人離去，然而身處良運街的示威者沒有理會，更拆除行人路鐵欄架設路障。警方分批展開驅散，看見何明軒跑入建生邨商場後方走廊；陳家朗衝入逸生閣大堂；少年則在良運街奔跑，最終3人均遭截停拘捕。不認罪10人的開案陳辭則指，李嘉熹於警誡下承認希望為任何有需要的年輕人提供支援。