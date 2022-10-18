修例風波｜20歲地盤工「拗」警員手指　判入勞教中心

2019年9月尾舉行「全球反極權遊行」後，在旺角警署外發生警民衝突。遭制服時「拗」警員手指的20歲男地盤工人，早前承認一項非法集結及兩項襲擊警務人員罪，今(18日)在西九龍裁判法院判刑。署理主任裁判官香淑嫻認為，被告為了逃脫而襲擊兩名警員頭部、拉扯及「拗」手指，致其中一名警員手指骨折，案情嚴重且作為惡劣，不能避免判監，但考慮到被告年輕，平衡被告的更生需要，終判他入勞教中心。

裁判官寄語改過自新

辯方求情時稱，被告陳輝烆獲僱主預留職位，重申頭盔由其他示威者提供，被告對受傷警員感到抱歉，被捕過程中他被警棍扑頭，因此在一瞬間中有如此反應。又言事隔多年，事件為他帶來心理壓力，望法庭按報告建議判勞教中心。

惟香官直言不接納被告稱部分裝備由他人提供，以及不知道警員身分的說法。其表示，若該人是與被告「志同道合」的人，他根本不會「拗」對方手指，同時被告被捕一刻全副裝備是無容置疑，辯方堅持說法便要提出證據。

香官續指，就襲警罪須判即時監禁，以明確表示法庭絕不姑息，並作出阻嚇，被告為了逃脫襲擊兩名警員，致他們分別手指骨折和腫脹。但考慮到被告年輕和沒有案底，香官平衡懲罰性、阻嚇性及更生後，判被告入勞教中心，並寄語他改過自新、守法守紀。