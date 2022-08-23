修例風波｜21歲女旺角示威攜噴漆手套防毒面具 自簽守行為18個月

2019年10月27日，有網民在尖沙嘴發起「追究警暴」集會，當晚九龍一帶爆發警民衝突，2男3女涉在旺角管有士巴拿、噴漆及雷射筆的物品，被控管有攻擊性武器及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件今日（23日）於九龍城裁判法院提堂，21歲女學生承認案情，並以1,500元自簽保守行為18個月，其餘被告則押後至9月26日再訊，期間以待控辯雙方商討其他處理方式。

21歲被告彭海兒今日承認案情指，案發當日約5時，有5至6人於亞皆老街擺放欄杆於行車道上，對車流造成阻礙，隨後警方衝鋒隊員到場驅散人群。警長53381於亞皆老街近染布房街截停彭，當時彭戴黑色帽及灰色口罩、身穿黑衣，近7時，一名女警長從彭身上搜出2罐噴漆、手套、3M防毒面具及生理鹽水等物品，被告在警誡下保持沉默。

餘下4名被告依次為18歲馮詩詠、24歲梁翰堯、38歲朱啟輪及23歲陳詠琪。除朱報稱無業外，其餘被告均報稱學生。他們被控於2019年10月27日在旺角管有攻擊性武器或管有任何物品意圖摧毀或損壞財產。而彭海兒則被控於亞皆老街117-121號外的公眾地方，保管或控制1罐黑色噴漆及1罐紅色噴漆。馮詩詠被控於上址保管或控制1把長約16厘米的黑色士巴拿。