修例風波│22歲男大學生旺角示威藏雷射筆罪成囚3月 官接納檢控延誤酌情減刑

2019年9月有示威者於旺角警署外示威，其中22歲男大學生管有一支雷射筆，否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。事隔近3年後，被起訴一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，經審訊後被裁定罪成，今日（9日）在西九龍裁判法院被判囚3月。裁判官施祖堯接納辯方指案件存有檢控延誤，故酌情減刑。

控罪指，被告譚栢俊被控於2019年9月3日，在旺角彌敦道775號外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

案發34月後始檢控 官接納檢控延誤酌情減刑

裁判官施祖堯判刑時指，案發時為反修例運動高峰，示威者以鐳射筆照射警員情況普遍，而被告無視警告，加上攜有遮蓋身份的物品，認為他使用鐳射筆的機會高。

裁判官另引述被告的背景報告，指被告與感化官會面時仍維持其辯解，指他沒有悔意，故以4個月監禁為量刑起點。辯方早前求情時，表示案件延誤嚴重，被告在被捕後獲保釋、更被退回保釋金，直到2020年7月，警方才向律政司查詢法律意見。律政司於2022年3月回覆，警方隨後於同年6月落案檢控，當時距離案發日已有2年10個月。辯方強調本案案情簡單，警方應能快速掌握案情，「無需要用咁長時間調查」，案件對被告有相當大的影響。裁判官考慮辯方早前的陳詞和案例後，接納辯方所指，本案在調查及索取法律意見時均存有延誤，故酌情減刑1個月，即被告被判 3個月。