修例風波│22歲男大學生旺角示威藏雷射筆罪成 還柙至2月判刑

2019年9月有示威者於旺角警署外示威，其中22歲男大學生管有一支雷射筆，否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告受審時供稱案發前在角色扮演活動中扮演示威者，獲發涉案雷射筆。裁判官施祖堯今午(26日)於西九龍裁判法院拒絕接納其證供，裁定其罪名成立，還柙至下月9日判刑，以待索取背景報告。

被告譚栢俊被控於2019年9月3日，在旺角彌敦道775號外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。