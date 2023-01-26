修例風波│22歲男大學生旺角示威藏雷射筆罪成 還柙至2月判刑

2019年9月有示威者於旺角警署外示威，其中22歲男大學生管有一支雷射筆，否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告受審時供稱案發前在角色扮演活動中扮演示威者，獲發涉案雷射筆。裁判官施祖堯今午(26日)於西九龍裁判法院拒絕接納其證供，裁定其罪名成立，還柙至下月9日判刑，以待索取背景報告。
被告譚栢俊被控於2019年9月3日，在旺角彌敦道775號外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。
被告：大專迎新活動扮演示威者
被告作供時指自己當晚於油麻地partyroom參與大專迎新活動，與會者分別扮演警察示威者，被告獲發道具雷射筆及頸巾，事後沿彌敦道步行回家時遭警員截停。被告又供稱被捕後沒有認真查看雷射筆，難以確認是否屬己所有，施官反駁說法不合常理，控罪嚴重，不可能不認真查看。施官拒納其證供，認為雷射筆把玩了一整晚再刻意帶走，必有印象，而當時雷射筆未被視為武器，涉案警員沒有動機干擾證物。
官：雷射筆可灼傷皮膚
施官續指時為反修例運動高峰，現場有至少20人集結，9月天氣不需要戴頸巾，疫情未至不需要戴口罩，然而被告帶備上述物品連同鴨舌帽可掩飾身分，加上雷射筆可灼傷皮膚，認為其意圖為在非法示威中用以傷害執法人員，裁定罪成。
辯方求情指案件延誤甚久，被告最初獲警方釋放毋須保釋，警方翌年7月方向律政司索取法律意見，去年3月才獲回覆，6月提控，案中共延誤了2年10個月，程度不合理，望法庭酌情輕判。