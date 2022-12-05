修例風波｜24歲學生涉刑毀將軍澳警署　暴動罪成判囚32個月

2019年8月5日全港多區均有示威衝突，有示威者曾於當日凌晨包圍將軍澳警署，並向警署投擲物件。被告譚嘉強當日亦有份投擲磚塊，擊碎警署外牆一塊長方形玻璃。事隔逾年後終被捕，今(5日)於區院承認一項暴動罪。

官：使用暴力程度及威脅性高

辯方求情指，被告24歲譚嘉強乃初犯，案發時受群眾影響，入世未深而一時衝動犯案，現已得到沉重教訓，不會重犯。同時，被告父母身患重病，而被告初出生不久，亦進行過大型切取部分大、小腸手術，致他每兩小時便要去廁所，亦因而未曾試過睡超過2小時，但被告仍然努力完成副學士課程，並正修讀學士學位。

惟法官姚勳智指，是次暴動規模不少，使用的暴力程度及威脅性高，且以警署作為目標，影響警民關係，被告主動及積極參與其中。另外，政府亦需花費13.3萬元維修警署，對公眾開支造成負擔。基於案情嚴重，經考慮後將判囚32個月，並令須向政府賠償3,000元。法官判刑後，著被告在獄中好好反思，勿再犯事，努力學習，日後報答關心他的家人、親友。

事後花費逾13.3萬元維修

案情指，將軍澳2019年8月4日有獲批准的遊行及集會，警方因保安理由，將將軍澳警署報安室正門的閘門鎖上。同日下午5時許，數百名示威者聚集將軍澳警署正門外，部分向警署投擲雞蛋、石頭及照射鐳射光等。至案發當日凌晨，包圍警署的示威者增加至數百人，有人用鐵枝、剪刀等破壞警署鐵閘，又以大型彈叉投擲硬物。該次衝突中近百塊玻璃被繫碎，警署外牆亦被噴上字句等，令政府事後需花費逾13.3萬元維修。