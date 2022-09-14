修例風波｜24歲空運客戶服務助理認暴動罪 還柙至同案其他被告審結一併判刑

2019年9月29日反修例示威期間，有示威者由銅鑼灣遊行到金鐘，隨後部分人包圍政府總部，有人掟汽油彈、雜物及破壞水馬等，警方以水炮車和催淚彈驅趕，期間拘捕大批人士，檢獲防毒面罩、護目鏡等物品，涉案46人被控暴動罪。其中一名24歲男子今日（14日）在區域法院認罪，暫委法官鄭紀航明言會判處監禁式刑罰，下令被告還柙至同案其他被告審結才一併判刑。



案情指，當日有人發起「全球反極權大遊行」，人士由銅鑼灣崇光百貨遊行至政總。下午3時許起，示威者佔據夏慤道東西行車線，有人揮舞英美國旗及以雜物堵路。約4時05分開始，至少500名示威者與警方對峙，有人縱火，期間以雨傘掩護，另外一些人則在夏慤道行車天橋聚集，向政總投擲硬物和汽油彈，並以巨型橡根協助發射。警方多次發射催淚煙和水炮車驅散不果，直至從政總多個出入口衝出拘捕多人。

案情續指，24歲空運客戶服務助理譚宇權身處在政總前方，附近有人以雷射筆照射警員，驅散時被告距離衝出的警員5米，另案一名女被告在他遭制服時一度嘗試阻止警員，最終二人雙雙被捕。被告當時身穿黑色短袖上衣、黑色長褲、防毒面具等，雙手戴防切割手套。

辯方求情：被告受社會氣氛影響犯案

辯方求情指，被告案發時任職飛機維修員，自幼對飛機工程懷有熱誠，明言入獄會繼續進修。辯方續指，被告受社會氣氛影響犯案，現已明白身穿黑衣可鼓勵他人使用暴力，以及暴力不能解決問題，冀法庭考慮被告認罪、非領導角色而酌情輕判。辯方提到被告母親有長期病患，並呈上被告中學老師的求情信。

辯方再指，被告當刻無考慮後果，而他在3年後的今日選擇認罪經已變好，並建議法庭索取報告再判刑，辯方認為本案較同類案件案情不算嚴重。