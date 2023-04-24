修例風波︱26歲地盤工人揮拳攻擊警長頭部 襲擊警員罪成判監14個月

2020年元旦日凌晨旺角發生示威堵路，其中26歲男地盤工人與他人襲擊警員。他早前被裁定一項襲擊在正當執行職務的警務人員罪名成立，今日（24日）於西九龍裁判法院被判監14個月。裁判官施祖堯指，即使涉案警員沒有挑釁行為，被告卻仍然將對方撞跌在地上，拳打其頭部及臉部，加上他作為第一名人士及「領頭人」施襲，其行為可鼓動他人，惟認為警方調查時間頗長，就此對被告作出酌情扣減。

控罪指，被告蘇俊傑（26歲，地盤工人）被控於2020年1月1日在旺角山東街和通菜街交界，與其他人士襲擊在正當執行職務的警員19597。

官：被告為第一名人士進行施襲 可見作為「領頭人」

裁判官判刑時指，涉案便衣警員遭被告發現後已經逃離，沒有挑釁行為，但被告仍然將對方撞跌在地上，拳打其頭部，無視警務人員正在執行職務，並向包括臉部及頭部的重要部位施襲，因此與同類型案件相比，本案屬嚴重類別。施官再指，被告為第一名人士進行施襲，同時致警員跌倒，令他處於脆弱被動位置，可見被告作為「領頭人」，當時亦正值社會運動期間，以及示威針對警務人員，其行為可作出鼓動他人施襲。

施官續指，被告在報告中向感化官表示案發時，沒有意識對方是警務人員，現已表達懊悔，但其說話未能顯示悔意，以及背景並非其求情因素，故考慮被告是一名實際施襲者，及案情等因素，認為判處15個月監禁是適合的，但提到被告從2020年12月7日被捕後，警方沒有解釋下曾經檢取其2部手機，更使用了數個月調查，同意當中時間頗長，因此會對此酌情扣減，最終判處被告入獄14個月。

被告求情：已明白控罪嚴重 上了寶貴一課

辯方引述報告進一步求情透露，雖然被告的父親在被告年紀小時已過身，但他作為家庭中唯一的男子，出來社會工作後，擔當經濟支柱，其後被告結婚後亦繼續供養母親，且其胞姊在求情信表明，一路感激被告照顧，他為一名顧家的胞弟，因此被告明白控罪嚴重，本案是其初犯，考慮他有良好背景、已上了寶貴一課及現感到後悔之下，望法庭盡量輕判。