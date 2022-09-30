修例風波｜3男涉太古站外非法集結 2人罪成1人罪脫 還押至10月14日判刑

2019年8月11日，全港多區發生嚴重示威衝突，大批人士於港鐵太古站外集結 ，3名男子否認非法集結罪，經審訊後其中2人今日（30日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，須還押至10月14日判刑，以待索取背景報告或勞教中心報告，餘下1人則獲裁定罪脱。

控罪指，報稱無業的24歲謝天豪、20歲髮型師何恩傑及22歲學生孟子鋒被控於2019年8月11日，和另外一些人在香港西灣河康山道近港鐵太古站C出口，參與憑藉公安條例第18（1）及（3）條屬非法集結的集結。



裁判官梁嘉琪裁決指，拘捕被告謝天豪的警員看見他戴頭盔、眼罩等身處在人群中，之後一直將視線鎖定他。裁判官又指，被告遇上警員追截時立即逃跑，沒有減速或停下，這必然是他知道自己正在逃離的反應。而雖然呈堂片段只拍到被告何恩傑身處在現場26秒，惟觀乎當時環境及人數，被告不會知道正身處非法集結現場，何況他身上有手套、雨傘等物資，唯一推論是他參與非法集結。裁判官因此裁定2人罪成。

裁判官直指脫罪被告口供不盡不實

至於被告孟子鋒，裁判官直指他口供不盡不實，例如聲稱當晚前往父親舊同事家中取藥，但實際與對方不相熟，亦無迫切需要。不過拘捕他的警員未有充分觀察，辨認被告的專家證人指被告頭盔是黑色，實際上卻是綠色，故未能安心依賴相關證據，遂裁定被告罪脱。



