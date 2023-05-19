修例風波｜3男涉「831事件」車廂內襲擊乘客 分別判監8個月至5年半

2019年8月31日港鐵太子站事件，3男分別參與非法集結、損壞港鐵站設施、在港鐵列車內襲擊乘客等，經審訊後被裁定暴動、非法集結、襲擊致造成身體傷害等共6罪成。區域法院暫委法官徐綺薇今（19日）午判處其中2男監禁4年10個月至5年半；另一人僅涉非法集結，則判監8個月。徐官指案發在港鐵列車、一個緊閉式環境，當晚發生一連串混亂和破壞，令公眾安全和秩序受到威脅，判刑須反映嚴重性，以保護公眾秩序。

控罪指，被告為簡梓濱（24歲）、連俊雄（22歲）及卓嘉豪（26歲）。簡被控當日在彌敦道至奶路臣街附近參與非法集結罪成；連被控在港鐵旺角站參與暴動罪；及損壞站內4部閘機、液晶顯示屏、4部售票機、控制室玻璃板及18個閉路電視鏡頭等，而連與卓另被控在港鐵太子站參與暴動罪成；列車上襲擊男子X致身體造成傷害；及襲擊男子Y。

官：非法集結者鼓吹仇恨、加深社會撕裂 法庭不應姑息

徐官今判刑時，指涉案非法集結發生在彌敦道，附近商店林立、人流密集和行車繁忙，示威者堵路和癱瘓交通，以當時氛圍，非法集結更易令人起哄及令暴力風險增加，現場亦有人叫口號，煽動他人對警方和政府的不滿和仇恨，雖然簡無實質行動，但他在人群中戴住口罩、身穿黑衣和手持長傘，其罪責不應被低估，考慮到非法集結者鼓吹仇恨、加深社會撕裂，法庭不應姑息，惟因簡無案底，終判監8個月。

就連俊雄所涉的旺角站暴動和刑毀罪，徐官指示威者大肆破壞港鐵站設施，他們手持武器和蒙面，反映出一定計劃，連當時攜有具殺傷力的彈叉，明顯有備而來、畜意武裝自己，認為他是主動角色、積極參與暴動。暴動對公共交通造成嚴重破壞及對他人安全構成威脅，造成站內共81萬元的損失，示威者其後又阻止列車車門關上，為接下來的太子站暴動埋下火線。

案發在公共交通 判刑須反映嚴重性

徐官指，當晚列車上的乘客大部分打算盡快回家，有乘客因示威者阻擋車門而爭執，其中包括X和Y，X遭人從後箍頸和以雨傘戳頸，事後頸流血和腋下瘀傷，Y亦連番遇襲，但沒有受傷。當時連俊雄用彈叉射硬物，而卓嘉豪雖無直接攻擊，但作出挑釁行為及緊握雙拳、擺出一副「戰鬥格」，屬火上加油，兩人都是積極參與暴動的主動角色。徐官又指當晚太子站發生一連串混亂和破壞，公眾安全和秩序受到威脅，示威者的行為是恃強凌弱、顛倒是非、態度蠻橫和不可理喻。

徐官續指，事主X和Y沒有受重傷，純屬僥倖，加上案發在公共交通、一個緊閉式環境，市民生命和財產安全受到威脅，判刑須起阻嚇、以保護公眾秩序。雖然辯方指連可能受過度活躍症和專注力不足影響，但徐官參考案例，認為判刑須反映嚴重性，加上連過去有7項案底，當晚涉及兩處暴動，終判監5年半。卓嘉豪則案發前經常參與義工活動，另與朋友成立社企，徐官酌情減刑及判監4年10個月。