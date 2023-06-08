修例風波｜4人涉理大「圍魏救趙」案暴動罪成，判囚53個月至57個月。

2019年時，理大衝突期間，有人因應網上號召「圍魏救趙」而到油尖旺一帶聚集冀分散警力，事件中共213人被捕。13名男女早前被裁定暴動等罪名成立，其中有9名男女已被判入教導所或監禁；餘下4人今日（8日）於區域法院（移師至西九龍裁判法院）判刑，暫委法官嚴舜儀指，4名被告案發時年紀尚輕，故有不同程度減刑，4人分別被判監4年5個月至4年9個月（53個月至57個月）不等。

法官：情節嚴重且性質惡劣

暫委法官嚴舜儀於庭上判刑時指，本案18名被告經「同一把尺」判決；而暴動發生於商住大廈林立地段，投擲汽油彈對附近商戶、行人等帶來極高人身和財物的實際風險，公共設施被嚴重破壞，損失難以估計，認為情節嚴重，性質惡劣，無論各被告在哪一個時段加入，必然清楚現場情況，知道示威者破壞社會安寧，他們的參與增加暴動集結人群的聲勢，令暴動持續下去。

暫委法官嚴舜儀續指，4名被告案發時年紀尚輕，均獲減刑2至3個月，不過林煒綸因持有金屬棒連六角匙，破壞他人財產風險高而加刑；李傑思因加入前排示威者而加刑，兩人各被判囚4年8個月；其餘二人翟耀瑋及周豐德，則因當日裝備有限而獲減刑，加上翟耀瑋與另外2名被告均同意大部分案情，故判翟耀瑋和周豐德分別被判4年5個月和4年9個月。

警方：不會容忍集會出現非法及破壞社會安寧行為

東九龍總區公眾活動調查組主管高級督察潘崇禮在庭外指出，香港有言論、新聞、集會及遊行自由，市民進行有關活動時要遵守法律，警方不會容忍集會出現非法、破壞社會安寧行為，必定將違法的人繩之於法。