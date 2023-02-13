修例風波｜55歲漢認旺角非法集結判囚7月 另一人押後3月30日判刑

警方2020年以疫情為由拒絕批准六四維園悼念晚會，網上有市民呼籲改在18區「遍地開花」悼念，其中旺角爆發警民衝突。兩名55歲男子被指參與非法集結，早前在開審前認罪，押後至今日（13日）在區域法院判刑。法官林偉權指，本案集結時間較短、範圍有限，但不能輕視非法集結演變成暴動的嚴重性，考慮到首被告受社會氣氛影響而衝動犯案，並非擔任領導角色，判囚7個月。另被告則押後至3月30日判刑，期間批准他續保。

兩名被告為送貨員劉雨釗（58歲）和物流公司東主曾子良（57歲）。曾子良無律師代表，他親自陳詞指目前尚未處理完公司貸款申請事宜，希望把判刑押後6周，在他入獄前作好準備，獲林官批准。辯方替劉雨釗求情指，本案只涉短暫堵路，參與人數少，無造成重大人命傷亡。事後被告感到後悔，社會氣氛現回復平靜，他重犯機會低。

官：接納被告受社會氣氛影響而犯案

林官表示，就本案而言判處即時入獄無可避免，案發當晚大部分人已散去，兩名被告屬零星選擇逗留在場的人，他們把圍欄搬到路面，最終被埋伏的警員拘捕。林官續指，集結無引起嚴重影響，惟仍然不能忽視，因隨時可演變成暴動。林官接納劉雨釗受社會氣氛影響而犯案，無號召或帶領角色，否則他的刑責更重，並把量刑起點定在9個月，被告於開審前一天認罪，獲五分之一減刑，判囚7個月。