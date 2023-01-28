修例風波｜7人涉尖沙嘴警署外暴動 分別被判監36月至45月

2019年8月11日，尖沙嘴警署外的彌敦道一帶有大批示威者集結，向警署投擲汽油彈，令一名在警署內的警員下肢燒傷。7人早前被裁定暴動罪成。林偉權法官今日（28日）在區域法院判處暴動罪成的7名被告監禁36個月至45個月，另一名暴動罪脫的被告，因管有兩支鐳射筆被判監11個月。



控罪指，6名被告馬孝文（27歲，社工）、吳柏熹（24歲，學生）、譚煒誠（26歲，馬會職員）、楊梓信（25歲，無業）、陳振華（32歲，地盤技工）、陳嘉（35歲，電腦技術員），經審訊後被裁定暴動罪成；第七被告陳嘉另因管有以水和芥末混合而成的噴劑，被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成 ；被告林祖童（24歲，兼職員工）則被裁定暴動罪脫，但因管有兩支鐳射筆，被裁定管有攻擊性武器罪成；另外一名同案被告鄭智健（25歲，冷氣技工）早在審訊前承認暴動及管有攻擊性武器罪兩罪。