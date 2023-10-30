熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-30 17:44:32

修例風波｜70歲二胡漢無牌演奏判囚30日今放棄上訴 官斥「一直無悔意」

分享：
修例風波｜70歲二胡漢無牌演奏判囚30日今放棄上訴 官斥「一直無悔意」

修例風波｜70歲二胡漢無牌演奏判囚30日今放棄上訴，官斥「一直無悔意」。（資料圖片）

70歲退休老翁曾涉多次在街頭以二胡演奏歌曲《願榮光歸香港》但罪脫，他另涉於20212022年間在大圍、旺角及中環無牌演奏二胡及籌款，7項無牌演奏及籌款的傳票控罪全部罪成，被判囚30天，並獲准保釋等候上訴。他今到沙田裁判法院應訊時確認放棄上訴，署理主任裁判官陳慧敏把案件當作刑期覆核申請處理，考慮其陳詞後拒絕減刑，下令他須即時服刑，並表明懲教院所擁有優良醫療體制，懲教會安排李覆診，另指示社署聯絡並協助其太太。

官斥他「一直無悔意」

李指自己在中國內地出生，因為一國兩制而對香港法律「一片空白」，罪成當日「不假思索」地提出上訴，「實際上沒有這個意思」，實質上是有意認罪。陳官即反駁指「太遲啦」，並指出李一直不認罪，罪成後更表明「就算死喺監獄都無所謂」，又指其太太會帶頭繩「到金紫荊廣場為夫申冤」，可見他「一直無悔意」。

 

Ad Block

被告仍然相信一國兩制在香港堅如磐石

李又表示他愛國愛港，由於他至今沒有「被消失」，故仍然相信一國兩制在香港堅如磐石，強調自己只是「街頭藝術表演者」，只希望在不干預國家及香港的前提下表演及堅守立場。

被告李解新（70 歲，退休人士）沒有法律代表，今開庭時表明放棄上訴，透露他曾做「通波仔」手術，太太患有嚴重高血壓，兩人一直互相照顧，而太太近日因高血壓而暈倒入院，需要他的照顧。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受