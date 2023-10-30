修例風波｜70歲二胡漢無牌演奏判囚30日今放棄上訴 官斥「一直無悔意」

70歲退休老翁曾涉多次在街頭以二胡演奏歌曲《願榮光歸香港》但罪脫，他另涉於2021至2022年間在大圍、旺角及中環無牌演奏二胡及籌款，7項無牌演奏及籌款的傳票控罪全部罪成，被判囚30天，並獲准保釋等候上訴。他今到沙田裁判法院應訊時確認放棄上訴，署理主任裁判官陳慧敏把案件當作刑期覆核申請處理，考慮其陳詞後拒絕減刑，下令他須即時服刑，並表明懲教院所擁有優良醫療體制，懲教會安排李覆診，另指示社署聯絡並協助其太太。

官斥 他「一直無悔意」

李指自己在中國內地出生，因為一國兩制而對香港法律「一片空白」，罪成當日「不假思索」地提出上訴，「實際上沒有這個意思」，實質上是有意認罪。陳官即反駁指「太遲啦」，並指出李一直不認罪，罪成後更表明「就算死喺監獄都無所謂」，又指其太太會帶頭繩「到金紫荊廣場為夫申冤」，可見他「一直無悔意」。