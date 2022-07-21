修例風波｜721事件3周年　警：反修例首年曾影響招募

今日是港鐵元朗站7.21襲擊事件3年，警務處招募組警司陳純青在一個就業博覽被問到，事件曾令部分人對警察有負面看法，會否因此影響警隊招募。陳純青回應，反修例事件對2019至2020年的警隊招募有影響，但自從《港區國安法》實施，香港回復平靜，警員工作回復到日常服務社會，維持社會秩序後，很多市民意識到加入警隊有利個人發展，加上工作的滿足及警隊的福利等，令不少人有興趣加入警隊。

指「黑暴」當時對警員起底等影響投考

陳純青解釋，反修例事件或者「黑暴」在警隊頭一年、2019至2020年的招募有影響，因為當時市民認識到警方工作的危險，亦認識到當時參與黑暴的人士用卑鄙的手段對警員起底，令到警員家人亦因警員工作受到困擾，影響當時市民投身警隊的意欲，但隨著《國安法》實施，香港回復平靜，市民意識到加入警隊有利個人等發展，令不少人有興趣。

被問到警方早前在社交平台指警員工作可致與生活平衡，惹來部分人質疑，陳純青回應感謝大家留意宣傳，警隊會顧及警員身心健康及醫療等需要。他又說，本年度計劃招募1,350名警員及240名督察，但因應「人口遷移」、疫情好轉後行業競爭增加，警隊招募亦存在不確定性，呼籲包括中學文憑試考生等投身警隊。

2019年7月21日，反修例事件期間，當晚有傳媒影到一批白衣人手持武器在元朗西鐵站襲擊途人和列車乘客，導致多人受傷流血，事件惹來社會爭議。