修例風波｜9人被控金鐘暴動罪 6人開審前認罪 3人明日續審

網民於2019年9月29日發起「全球反極權遊行」，金鐘爆發警民衝突，共96人被控暴動。當中一宗涉及9人的案件原於今日（13日）在區域法院開審，惟6名被告開審前認罪，他們另面對的襲警等罪則存檔法庭。除了案發時15歲的男生續准保釋外，其餘被告還押至11月14 日求情。

案情指，當中4人被拍攝到於夏愨道集結，有人打開雨傘防護，有人拾起磚頭及投向政府總部；另外2人被指當日被警員截停時穿着黑色衣物，戴上面巾及護目鏡等防護物品。案情沒提及兩人被拍攝到任何行為。 餘下3名不認罪被告繼續受審，控方將於明日（14日）讀出開案陳詞。

6 人開審前認罪 2人襲警等罪存檔法庭

控罪指，9名被告何家洛（25歲）、劉上誌（15歲）、黃韻思（35歲）、黎浩彬（20歲）、江璧怡（25歲）、洪聰滿（25歲）、陳航生（19歲）、劉文輝（28歲）及何普光（22歲），眾人年齡均為案發年齡，被控一項暴動罪，指他們於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶參與暴動。

洪聰滿和何普光另被控同日同地襲擊警員16005和8460；陳航生另被控同日於金鐘夏愨道的公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。劉上誌、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、劉文輝及陳航生在開審前認罪，洪、陳分別面對的襲警、在公眾地方管有攻擊性武器罪則存檔法庭；何家洛、黃韻思及何普光不認罪。