修例風波｜Telegram頻道擁有人串謀煽惑罪成判囚6年半 不服定罪申上訴許可被駁回

一名Telegram頻道「SUCK Channel」擁有人被控在反修例期間散播大量煽惑犯罪訊息罪成，2022年5月被判囚6年半。被告不服定罪，今日（17日）親自應訊向上訴庭申請上訴許可，法官彭偉昌即日駁回其申請，指他的多項上訴理由均只是重複原審時已提出的「所謂疑點」，當時原審官已逐一駁斥，再考慮環境證供後，裁定他罪成。

申請人伍文浩（案發時26歲）報稱電腦技術員，被指為TG頻道 SUCK Channel 的擁有人及管理員。控罪指他於2019年10月至2020年6月期間，在SUCK Channel發布多條製造爆炸品教學、鑽地設路障等訊息。

伍被裁定7項罪成，包括串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、串謀煽惑他人犯縱火、串謀煽惑他人犯公眾妨擾、串謀煽惑他人製造炸藥、串謀煽惑他人意圖致身體受嚴重傷害、串謀煽惑他人犯暴動及串謀煽惑他人施用毒藥。

官：伍文浩無指出原審犯錯之處

法官質疑，伍親自提出的上訴理由在原審時均已觸及，而伍並無指出原審犯錯之處，僅稱「缺乏考慮」，原審當時接納控方專家的證供再作推論，但伍沒有指出專家有不當。相反，原審不但處理技術上的問題，亦考慮了環境證據，從以裁斷伍作為頻道管理員，積極參與管理，不可能不知道頻道正在發布煽惑訊息，原審已作出詳細分析。法官又指，原審官更公道地，甚至「過份公道」地考慮伍警誡下的供詞作出裁斷。

法官遂即日駁回其申請，指原審官已逐一駁斥伍的上訴理由，並同時向伍發出「減時命令風險警告」，即上訴人有權就法庭決定提出上訴，但假若上訴再被駁回，法庭有權頒令，上訴人在聽候上訴期間的關押不計算入刑期。