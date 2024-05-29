倉存1.7億個指定袋 半年免費派公屋戶 謝展寰︰加強教育 非散貨

政府暫緩原定在8月1日實施的垃圾收費。環境及生態局長謝展寰昨重申並非放棄；適當時會再提出計劃，但現時不適宜訂立再推行的時間表。至於已印製的指定袋，當局在下月起向公屋戶免費派發，為期半年，他指這是為了繼續教育大眾。環保署透露，目前有1.7億個不同大小的指定袋倉存，零售商會停售，署方會安排「退貨」。

謝展寰昨在港台節目表示，不是要放棄垃圾徵費作減廢工具，而是現時的社會整體氣氛及民情，不是推行垃圾徵費的合適時機。政府會在未來一年時間，不斷評估社會民情。如果當政府看到社會的民情適當時，便會再提出來，但現時不是太適宜訂立再推行的時間表；未來如果再推出垃圾徵費，可能會分階段推行，讓社會較容易接受。他又提到先行先試期間，前線清潔工人反映工作辛苦，垃圾未能妥善分類亦衍生法律責任並構成壓力，當局會研究是否可以調整法例。