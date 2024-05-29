倉存1.7億個指定袋 半年免費派公屋戶 謝展寰︰加強教育 非散貨

政府暫緩原定在8月1日實施的垃圾收費。環境及生態局長謝展寰昨重申並非放棄；適當時會再提出計劃，但現時不適宜訂立再推行的時間表。至於已印製的指定袋，當局在下月起向公屋戶免費派發，為期半年，他指這是為了繼續教育大眾。環保署透露，目前有1.7億個不同大小的指定袋倉存，零售商會停售，署方會安排「退貨」。
謝展寰昨在港台節目表示，不是要放棄垃圾徵費作減廢工具，而是現時的社會整體氣氛及民情，不是推行垃圾徵費的合適時機。政府會在未來一年時間，不斷評估社會民情。如果當政府看到社會的民情適當時，便會再提出來，但現時不是太適宜訂立再推行的時間表；未來如果再推出垃圾徵費，可能會分階段推行，讓社會較容易接受。他又提到先行先試期間，前線清潔工人反映工作辛苦，垃圾未能妥善分類亦衍生法律責任並構成壓力，當局會研究是否可以調整法例。
環保署指現時有約1.7億個不同大小的指定袋存貨，生產成本約7,400萬元，下月起逐步向公屋住戶每月免費派發20個指定垃圾袋，為期半年，亦會向願意簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑，免費提供指定袋。
局長︰教育如何做好分類回收
謝展寰強調，派發指定袋不是為了「散貨」，「散貨有好多方式，食環署都用好多袋」，派發安排是希望鼓勵相關住戶了解一個月內20個指定袋是否足夠，若不足夠就要另購垃圾袋。當局亦會提供資料，教育如何做好分類回收，以及聯同區議員及關愛隊等，推行宣傳教育。