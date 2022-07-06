個案重上2000宗水平 英華書院10班23生確診

長沙灣英華書院兩日合計23名學生確診新冠肺炎，分布於10個班別，當中有4班多於2人染疫而要停課一周，衛生防護中心正調查個案之間有否關連，昨另有5間學校的個別班級有多宗確診，需要暫停面授課。土瓜灣馬頭涌官立小學6C班日前出現懷疑Omicron BA.4或5傳播，該校4C班早前唯一個案亦初步顯示屬BA.4或5，當局相信兩班無關，又相信師生每日快速測試有助阻截病毒在校內蔓延。

本港昨增2,268宗確診，包括183宗輸入個案，中心昨接獲243間學生呈報321宗陽性個案。英華書院在過去兩日共錄得23名學生確診，其中2E、3A班各有5人、2D及4C班各有3人，當局懷疑這4班出現傳播而建議停課一周。校內其餘7宗個案來自6個班別，包括有兩宗個案的2A班。

5校個別班級要停課

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，正跟進和調查為何會出現聚集性、患者有否關連或共同的高危活動等。她又說，由於昨早才接獲學校呈報個案，故暫時按指引先建議較多個案的班別停課，至於其他個案則較「散修修」，但不排除會有更多班別要停課。當局昨並建議5間學校有逾10%學生確診的班別停課，包括香港教育工作者聯會黃楚標中學、東華三院捷和鄭氏幼兒園和屯門官立小學等。

當局繼續調查懷疑BA.2.12.1、BA.4或5亞系的個案，昨新增8宗懷疑BA.4或5，包括馬頭涌官立小學4C班一名日前已公布的學生，當局認為個案與早前爆疫的6C班無關，但不排除個案在不知情下有傳播，又重申師生每日快測有助阻截校內傳播。餘下的懷疑BA.4或5個案，涉及一名為食火鍋食客，該群組增至16名食客和3名密切接觸者，另有3宗源頭未明。

