倒臥車廠3小時始被發現 九巴車長撞斃同事 涉3罪被捕

九巴車廠昨晨發生罕見致命交通意外，一名49歲16M線早更車長凌晨4時許在車廠天台被另一輛巴士撞倒，至7時許才被發現昏迷倒臥，送院搶救後不治，警方調查發現，涉事巴士意外後離開現場，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車等3罪，拘捕另一名45歲九巴車長。 身穿制服的49歲羅姓男車長，早上7時許被其他職員發現昏迷倒臥在九巴九龍灣車廠天台，當時腳部骨折、頭部被撞凹，送聯合醫院搶救後延至早上7時49分不治。警方表示，凌晨4時48分一名45歲孫姓男車長駕駛一輛巴士時，懷疑撞倒涉事車長後離開現場，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕，現正被扣留調查。

郭志誠

工會質疑為何未能及早發現 消息指，死者為16M線的早更車長，昨凌晨4時許回廠報到後到天台取車，惟清晨5時許未有如期開出編定班次，至約7時半被發現倒臥在天台近上斜通道。據悉，天台有足夠照明系統，初步顯示懷疑涉案的巴士，有倒車鏡頭和車尾距離感應器。消息又指，九巴已督促在車廠「排車」的車長須穿著反光衣，並會派外勤人員巡查。 九巴僱員工會主席郭志誠向本報稱，車廠泊位使用率長期高企，加上政府收回多個在區內其他地方的衛星車廠、不准泊街，導致「塞晒落巴士廠」、「連行車通道都泊3行車」，形容在凌晨1時至5時的高峰期，車長取車時有機會要在車堆中如積木般接連移動數輛巴士「褪返部車出嚟」。他又質疑，車長由捱撞至被發現有近3小時，為何當車長和車輛未有在5時許抵達原定站頭時未有人跟進，「公司係咪好大責任？」 工聯會屬下的汽車交通運輸業總工會亦發聲明指，過往曾向九巴反映車長制服逾八成部分均是黑色設計，在夜間或照明不足地方特別容易引起意外，促請九巴緊急派發螢光帶予前線車長和盡快更改制服設計及顏色，又要求加強車廠天台和不同位置的照明。