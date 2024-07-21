倘數年後公屋輪候時間縮短 甯漢豪：公私營房屋比例可調整 或五五比

現時公私營房屋比例為七比三，發展局長甯漢豪表示，當數年後公屋輪候時間縮減時，長遠絕對有空間調整比例；政府正研究調整新發展區的比例的可行性，例如能否做到「五五比」。

甯漢豪今日(21日)出席電視節目《講清講楚》時表示，過去數年定下公私營房屋七比三的比例，期望未來十年的公屋供應不但達標，更能超標，冀縮減公屋輪候時間。倘數年後的輪候時間縮短，便有空間調整七三比例。 她舉例，發展新田科技城有註腳容許公屋比例毋須達七成，稍後出台的新界北新市鎮土地用途亦有相關研究。被問到會否設有比例底線，她說在進行假設研究時，個別情況會將公私營比例調整至一半一半。她表示，早前提出發展建議的流浮山尖鼻咀白泥一帶，預計將設有北部都會區版本的「數碼港」，可以聚集較多人才，如果維持公私營房屋七三比可能不太配合；至於市區重建後仍然以私樓為主，在重建地帶亦不適用有關比例。

暫不打算向發展商分階段收回地價 政府上季推出沙田小瀝源源順圍住宅地皮，合計收到11份標書。甯漢豪說，成交價在市場估計範圍內，屬利好訊息。被問到較兩年前同區地皮跌價超過一半，政府會否下調全年賣地收入，她稱會以平常心面對，當局按照政策目的和市價推地，現時市況不熾熱，地價收入較之前少；又指現時未有打算向發展商分階段收回地價，認為分期將影響政府公帑現金流，過去亦未見發展商投地時有很大訴求希望分期。 北部都會區將以「片區」形式發展，甯漢豪稱，片區的好處是發展商可以自行控制時間及各個項目，毋須遷就政府；而內地不少城市也使用這種模式，香港可以借鏡。