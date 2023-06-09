倘日本排核污水到大海 港或禁福島一帶水產進口

日本福島核電廠計劃排放經稀釋的核污水到公海，本港環境及生態局長謝展寰表示，倘日方啟動排放程序，特區政府必定會採取嚴厲措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，並嚴厲管制從其他有風險縣份進口的水產品，包括加強檢測附有輻射證明書的食品。有立法會議員認為，日本此舉將會對海洋生態環境及食物安全，造成不可逆轉的禍害。

謝展寰在報章撰文批評日本政府無視國際社會關注，一意孤行計劃將核污水排到大海，違背國際法義務、絕非負責任國家行為，又稱環境及生態局在日方公布計劃後，已多番向日本當局和日本駐港領事表達極度關注。他指出，日本政府如果對核廢水安全有信心，應該在國內用於灌溉等其他用途，而非排進公海引起大範圍食物安全的風險。

擬嚴厲管制具風險縣份水產品

雖然本港對日本食品的依賴在數量上不算大，但謝展寰稱不少港人都喜愛日本食品、各區日本餐廳林立，形容政府的有效把關十分重要。他表示，環境局已聯同食安中心、漁護署、香港天文台等成立跨部門專責小組，一旦日方啟動排放廢水，港府便可即時禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他具風險縣份進口的水產品實施嚴厲管制，包括加強檢測備有輻射證明書的進口日本食品。

政府會與本地的日本食品進口業界、餐飲業界等保持聯絡，使他們掌握政府或採取的進口管制措施，有助制定相應措施。此外，港府估計本港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，萬一日本排放核污水導致市民對水產需求大減，將嚴重影響漁民生計和持續運作，港府可透過現有貸款計劃和「漁業持續發展基金」為他們提供財政支援。

林琳批日本企圖轉嫁核污染風險

民建聯立法會議員林琳關注日方排放核污水，認為將對海洋生態環境及食物安全，造成不可逆轉的禍害，批評日方企圖將核污染風險轉嫁給全人類。她昨亦再次去信環境及生態局，要求局方因應日方排放核污水的最新情況迅速制定預案，並考慮禁止福島周邊地區的海產入口。