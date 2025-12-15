候任議員促檢討招標制度 大額工程應用「招標妥」

宏福苑的大維修工程涉款3.3億元，大火發生後，有人質疑工程涉及圍標。卜國明昨出席電台節目時稱，當工程涉及幾千萬甚至幾億元，物業管理公司和業主立案法團未必有足夠的知識物色專業顧問，期望日後當大維修工程涉及某個額度，必須使用市建局的收費服務計劃「招標妥」，讓專業顧問能找到合適承建商。

卜國明又指，留意到有人在大廈購買單位後，進入法團影響日後的決定，期望對法團成員施加居住年期要求，篩選出「真正業主」，杜絕相關情況再發生。

候任新界東南議員方國珊在同一節目表示，過去在地區接觸不少圍標個案，相關行業亦良莠不齊，一般小業主對大廈維修保養認識不多。她建議，政府成立樓宇維修監管局以減少圍標情況，亦可資助小業主聘請第三方顧問監察整個施工過程。

陳克勤：民建聯不涉任何法律問題 「清者自清」

立法會換屆選舉日前舉行，民建聯地區直選與上屆比較流失25萬選票，矛頭直指曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌。民建聯主席陳克勤昨在電視節目表示，火災後民建聯啟動紀律調查，強調民建聯在宏福苑的事宜不涉及任何法律問題，相信「清者自清」；又指黃碧嬌已向市民澄清，相信政府委員會調查完畢將有結果，目前應聚焦災後重建工作。