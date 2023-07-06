借貸後報假案稱銀行戶口遭入侵　洗黑錢集團「賊喊捉賊」6人落網

一個洗黑錢集團涉報假案，聲稱銀行帳戶遭入侵借貸，惟經調查後揭發有人「賊喊捉賊」。
黃大仙警區科技罪案組主管高級督察麥寧峰表示，該集團有成員於今年3月主動報警，稱其虛擬銀行帳戶疑被黑客入侵及借款26萬元，之後將帳戶內所有資金轉移到11個不同的虛擬銀行帳戶。惟警方調查後，未發現任何涉及網絡安全的事件，反揭發有人故意提供虛假資料以誤導警方。其後有人向警方承認出售虛擬銀行帳戶，並受洗黑錢集團主腦指使，在報案後向虛擬銀行申請豁免還款，並藉轉移資金清洗黑錢。
相信集團已運作約1年
警方遂以涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員、協助及教唆誤導警務人員，以及洗黑錢等罪名，拘捕該洗黑錢集團的主腦、兩名骨幹成員和3名虛擬銀行傀儡戶口持有人，共6人，調查後相信集團已運作約1年。警方表示，該洗黑錢集團主要招募年輕人和學生，並以「無風險」等字眼，誘使他們放下戒心，以1,000元至1.8萬元報酬買其戶口，供予集團使用，但警方調查後相信傀儡戶口持有人未必可收到該筆錢。
警共偵破40宗騙案拘25人
另外，警方於上周日(25日)至今日(6日)的「光影」行動中，合共偵破40宗騙案，騙款達900萬元，當中包括上述騙案。事主年齡介乎18歲至57歲，職業普遍是售貨員、文員和侍應，單一損失金額介乎6,400元至280萬元。行動中，警方共拘捕25人，包括18男7女，年齡介乎19歲至61歲，分別報稱為地盤工人、侍應或無業等，大部分涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢。
洗黑錢可判監14年及罰款500萬元
警方表示，任何人協助詐騙集團或涉及任何相關詐騙行為，都有可能觸犯《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，最高可判監14年；傀儡戶口持有人則有可能觸犯《有組織及嚴重罪行條例》第25條洗黑錢罪，最高可判監14年及罰款500萬元。另外，提供虛假資料、作出虛假陳述或指控，可能干犯《警隊條例》第63條誤導警務人員罪，最高可判監6個月，市民切勿以身試法。