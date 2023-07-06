借貸後報假案稱銀行戶口遭入侵　洗黑錢集團「賊喊捉賊」6人落網

一個洗黑錢集團涉報假案，聲稱銀行帳戶遭入侵借貸，惟經調查後揭發有人「賊喊捉賊」。

黃大仙警區科技罪案組主管高級督察麥寧峰表示，該集團有成員於今年3月主動報警，稱其虛擬銀行帳戶疑被黑客入侵及借款26萬元，之後將帳戶內所有資金轉移到11個不同的虛擬銀行帳戶。惟警方調查後，未發現任何涉及網絡安全的事件，反揭發有人故意提供虛假資料以誤導警方。其後有人向警方承認出售虛擬銀行帳戶，並受洗黑錢集團主腦指使，在報案後向虛擬銀行申請豁免還款，並藉轉移資金清洗黑錢。

相信集團已運作約1年

警方遂以涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員、協助及教唆誤導警務人員，以及洗黑錢等罪名，拘捕該洗黑錢集團的主腦、兩名骨幹成員和3名虛擬銀行傀儡戶口持有人，共6人，調查後相信集團已運作約1年。警方表示，該洗黑錢集團主要招募年輕人和學生，並以「無風險」等字眼，誘使他們放下戒心，以1,000元至1.8萬元報酬買其戶口，供予集團使用，但警方調查後相信傀儡戶口持有人未必可收到該筆錢。