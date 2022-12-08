借錢不遂弒父囚終身 男子稱原審引導陪審團犯錯　獲批定罪上訴許可

男保險經紀三年前向父親借錢還高利貸不遂，一怒之下持刀弒父，再以紅白藍袋和行李篋藏屍，運到華富邨附近海面棄置，之後從父親戶口取走20萬元還債後曾一度潛逃台灣。案件2021年在高等法院，由陪審團一致裁定被告謀殺罪成，依例判處終身監禁。 被告不服定罪提出上訴，指法官引導陪審團時原則上犯錯，及有新證據提出、可挑戰定罪穩妥性。高院上訴庭今日（8日）頒判詞，批出上訴許可。

上訴人黎謹友（定罪時29歲，保險經紀），在2021年8月5日被陪審團一致裁定他一項謀殺罪名成立，指他在2018年12月4日，在香港謀殺其65歲父黎金福，依例判處終身監禁。另上訴人承認一項盜竊罪，指他弒父後偷走其父在銀行的203,000元，判囚2年3月，與謀殺罪刑期同期執行。

上訴人：原審法官未有引導陪審團 舉證他有否謀殺親父

根據判詞，上訴人提出的首 3 項理由，為原審法官未有引導陪審團指，上訴人弒父後的行為，在舉證他有否謀殺親父，沒有證據價值。依照判詞，上訴人「弒父後行為」包括：上訴人事後沒召救護車或報警，購買清潔單位及棄屍、放血用品，肢解親父屍體、置入紅白藍袋膠，再召貨車棄屍瀑布灣等。

上訴人的理據亦指，即使「弒父後行為」有證據價值，除非肯定該行為沒有其他解釋，否則不能用於推論上訴人有謀殺。相反，法官誤指弒父後行為，可用於推論上訴人謀殺意圖。薛偉成指，考慮理據後認為以上理據具合理可供辯之處，遂批出上訴許可。另一獲批理據是，上訴人指他們的新證據，可挑戰上訴人定罪穩妥性。