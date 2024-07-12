倡仿日本公眾地方闢吸煙間 旅遊界憂禁煙礙旅客觀感

政府提出多項控煙新政策建議，包括擴大禁煙區、提高私煙罰則等。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，不少內地旅客都有吸煙習慣，禁煙範圍持續增加或影響他們來港意欲和觀感，憂慮措施會打擊旅遊業，又建議參考日本在公眾地方設立吸煙間的做法，於禁煙和照顧煙民需要之間取得平衡。

醫務衛生局計劃推出10項短期控煙措施，預料年底交立法會審議、目標明年通過，包括擬把「一老一幼」場所出入口範圍列作禁煙區、特定地區訂立大範圍禁煙區等，中期措施則建議持續擴大禁煙範圍。崔定邦指，現時內地有3億吸煙人口，來港的內地旅客亦較多有吸煙習慣，認為擴大吸煙區必然會影響他們來港意欲，「擔心擴大會影響落去……(內地旅客)覺得嚟香港嗰時食煙麻煩，驚咗就唔嚟。」