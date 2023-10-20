倡儲錢換地花 助青年置業 立會議員︰每月儲3千元換一方呎

立法會議員林筱魯地區聯絡處於8至9月，訪問508位九龍西及港島東居民，以了解中層及基層市民特別是青年人對住房及置業的關注點。調查發現，過半受訪者有申請公屋，而其中85.4%仍未獲得編配任何公屋單位，近五成輪候時間超過5年。近四成居板間房或劏房等不適切居所，近六成人均居住面積低於房署所定的人均標準(76平方尺)，而超逾七成受訪者對居住環境只感一般以至非常不滿。

住屋問題困擾香港多年，新一份《施政報告》下周三公布，房屋政策亦受關注。有調查發現，近半受訪者指輪候公屋時間超過5年，逾八成人支持政府興建更多資助自置房屋，協助中低收入家庭置業；逾七成青年受訪者認為住屋問題影響青年人婚姻及生育規劃。有立法會議員倡設「儲錢換地花」，如每月儲3千元換一平方呎住宅單位，指透過存款預購資助出售房屋機制，中低階層擁有置業上流機會。

逾八成支持政府興建更多資助自置房屋

調查亦發現，逾八成受訪者支持政府興建更多資助自置房屋，協助中低收入家庭置業，會考慮購買的人數超過五成。另有逾六成人支持重建夾屋，反映有能力和意願但攀不上私樓的中產為數不少。至於青年及家庭發展方面，超過八成受訪者認為住屋問題是決定結婚及生育的先決條件，近七成半認為政府推出更多居住方面措施，對鼓勵青年人結婚及生育有幫助。

林筱魯指出，隨着新屆政府上場後精簡土地供應的相關法例及行政程序上做了大量拆牆鬆綁工作，未來房屋建設用地已見充足，土地供應的相關法例及行政程序亦有所精簡；現時未來公屋提供數量已「鎖定」，是時候將公私營房屋供應比例由7:3恢復至6:4。他又建議，政府重新檢視中、長期的出租公屋及資助出售房屋比例、公營及私營房屋的土地供應比例，以及強化促進出租公屋流轉的手段。

另外，林筱魯提到，香港樓價於15年內急升近4倍，令市民認為「儲錢買唔到樓」；因此政府可積極考慮推出「儲錢換地花」，「一個月儲3000元，換一呎」，透過「儲款預購資助出售房屋」機制，讓中低收入階層及青年人有可預期的置業上流機會；另可用減低首付比例、延長按揭貸款期及提供擔保等手段，協助市民能在可負擔的供款水平上置業。