倡允改建 專建解決 高力料4年後學生宿位缺12萬

赴港留學人數持續上升，然而宿位供應持續緊絀。顧問機構高力國際預計，按目前增長速度，到2028年本港或將短缺達12萬個宿位；建議政府兩手解決，短期內利用閒置的辦公和商業空間改造成學生公寓，中長期則可發展專用的學生宿舍。
高力香港研究部主管李婉茵指，學生宿位供不應求將惡化。資料顯示，在2018-2024年6年間，本港專上教育機構的非本地生人數複合年增長率達到11.6%，在23/24學年已經有接近7.4萬人；估計到2028年，學生宿位的總供應量約有5.5萬個；以25%本地全日制大專生和所有修讀專上課程的非本學生計算，屆時住宿總需求量將達17.5萬個，即短缺將達到12萬個。李婉茵指，這將令非本地生投向私人住宅市場，推高租金；據差估署數據，本地租金已連升5個月。
商廈 酒店有改建潛力
高力指，港府可以透過兩個方法去疏解問題。李婉茵表示，短期改建未充分利用的商業物業，尤其是使用率較低的乙級和丙級寫字樓，一般靠近市區，地理位置方便，這同時可降低本港寫字樓空置率；另外，酒店因格局設施與學生公寓類似，且已獲發酒店牌照，也適合改造。
長遠發展 應建專用學生宿舍
長期來看，高力估值及諮詢服務主管周若瑜認為，香港可以參考倫敦、墨爾本等全球教育樞紐，建造「專用學生宿舍」；港府也相應需要提供「為租而建」的土地。周若瑜補充，學生宿舍作為一項新興投資，回報率高於寫字樓等物業，可達四厘半。截至今年上半年，全港共有9個私人投資學生宿舍項目，提供2,787個床位，入住率均高逾九成。