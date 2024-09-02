倡允改建 專建解決 高力料4年後學生宿位缺12萬

赴港留學人數持續上升，然而宿位供應持續緊絀。顧問機構高力國際預計，按目前增長速度，到2028年本港或將短缺達12萬個宿位；建議政府兩手解決，短期內利用閒置的辦公和商業空間改造成學生公寓，中長期則可發展專用的學生宿舍。

高力香港研究部主管李婉茵指，學生宿位供不應求將惡化。資料顯示，在2018-2024年6年間，本港專上教育機構的非本地生人數複合年增長率達到11.6%，在23/24學年已經有接近7.4萬人；估計到2028年，學生宿位的總供應量約有5.5萬個；以25%本地全日制大專生和所有修讀專上課程的非本學生計算，屆時住宿總需求量將達17.5萬個，即短缺將達到12萬個。李婉茵指，這將令非本地生投向私人住宅市場，推高租金；據差估署數據，本地租金已連升5個月。