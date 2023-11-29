倡公開性罪犯名單　林琳：侵犯兒童的「人渣」無匿名權

現時從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作，僱主可要求僱員提供性罪行定罪紀錄，不過並非強制措施。在今日(29日)立法會會議上，民建聯立法會議員林琳就性罪行定罪紀錄查核機制提出質詢，她指性侵個案一宗都嫌多，不認為侵犯兒童的「人渣」是有匿名的權利。

林琳表示，自己作為家長，性侵個案一宗都嫌多，尤其是涉及兒童更無妥協的餘地，形容「侵犯兒童的人渣是沒有匿名的權利」，更加不可說擔心有人濫用就甚麼都不做。她認為香港做法較外國寬鬆，有些外國國家將這些性罪犯強制登記，更會上載清晰的樣貌在網上，甚至曾侵犯兒童的人士搬家，亦會讓附近居民知道。