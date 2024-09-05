倡印花稅寬免期刺激樓市 施永青：美若減息料樓價止跌

中原集團主席施永青昨日出席旗下集團活動指，料美國息口走勢即將變化，即便美聯儲仍有可能出口術去調節通脹預期，但考慮到美國的就業形勢和聯儲局對此的責任，減息機會仍然相當之高；基於本港經濟下行，相信本港隨後減息的幅度會比以往有所提高；屆時，香港樓市亦隨之邁入新階段。

施永青相信，本月發展商加快推盤，總交投量一定更勝上月；在減息後樓市表現將更樂觀，今年餘下4個月樓市料氣氛轉好，不會惡化，至少樓價可以止跌。而本港租金持續上升，利息下跌後，買樓收租吸引力提高，相信香港更多人「出返嚟買樓」。