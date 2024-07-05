倡家長加強安全意識拖實子女 專家：一眼都唔可以甩漏

將軍澳的兒童綁架案，警方指暫時無證據顯示疑犯與受害家庭有關係或互相認識。浸大持續教育學院幼兒及基礎教育總監李南玉稱，家長帶小朋友外出時「一眼都唔可以甩漏」，認為即使沒有壞人「咁細個都容易出事」，又稱家長都要擁有很強的安全意識，於公眾地方一定要全程留意子女動向。

綁架案消息傳出後，將軍澳區內街坊都人心惶惶，有人表示會加緊留意小孩，不容他們有機會「走失」或離開視線範圍。