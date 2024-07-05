倡家長加強安全意識拖實子女 專家：一眼都唔可以甩漏

將軍澳的兒童綁架案，警方指暫時無證據顯示疑犯與受害家庭有關係或互相認識。浸大持續教育學院幼兒及基礎教育總監李南玉稱，家長帶小朋友外出時「一眼都唔可以甩漏」，認為即使沒有壞人「咁細個都容易出事」，又稱家長都要擁有很強的安全意識，於公眾地方一定要全程留意子女動向。
綁架案消息傳出後，將軍澳區內街坊都人心惶惶，有人表示會加緊留意小孩，不容他們有機會「走失」或離開視線範圍。
李南玉接受本報訪問時解釋，年幼小朋友就算不是被壞人捉走，自己也會隨時走失，父母應教育小朋友外出要「拖實」，「幾時大家都要拖住，照應快啲。」她續說，家長應要求子女不應胡亂與街上陌生人交流，惟不建議父母用傳統「拐子佬」等恐嚇式說法教育子女，「嚇得太多反而令佢日後對人冇信心……日後逢見到外人就當壞人。」
籲日常教育小孩保護自己拒絕陌生人
香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉受訪時亦稱，家長平時應該要教育小朋友如何保護自己和拒絕陌生人的邀請，例如練習叫救命、不得隨意接受陌生人食物、遇事後要學懂返回安全位置和不要逗留在暗角地方、尋求合適人士協助等，以應對拐帶甚至遇上「怪叔叔」等情況。
黃惠玉表示，外國不少保護兒童組織都有很多類似的訓練供親子或父母學習，「雖然好手板眼見功夫，但6歲或以下小朋友好難學識。」她續說，家長帶小朋友往室內遊樂場時，自己可能會投入在其他遊戲而「各有各玩」，強調家長外出時須妥善看管1至3歲等幼兒，「咁細個真係要睇實。」
另外，有心理輔導學家認為家長可趁事件即時作出教育，告訴他們若面對類似情況應如何做，又稱家長應留意小童脫離危險後的情緒變化。