倡廢除立法會議員80日暑假　屈穎妍：屬大英帝國遺留下來敗政

近日不滿團體燈柱掛國旗被索租金的親建制作家屈穎妍今日在專欄表示，今年一月才上任的90名立法會議員，快要開始漫長的暑假，有兩個半月，80日以上，她說不明白立法會議員為甚麼放暑假，認為這80日假期，是大英帝國留下來的遺政，建議是時候廢除一些前朝遺留下來的敗政，強調她建議幾肯定「說的絕對是老百姓心聲」。

指政府不放假 質疑議員為何放暑假

屈穎妍以題為《期待最有「吉士」議員》撰文，指新上任的90名立法會議員在大家未記齊他們名字的7個月後，將消失於大眾視線，快開始漫長的暑假。她指立法會議員的暑假很長，有兩個半月，80日以上，另有聖誕、新年、農曆年、復活節等加起來約30至40日的長假期，做滿4年任期，議員的假期接近一年，質疑「有甚麼工作一年會有80日有薪大假，一般打工仔能放14日年假已如皇恩浩蕩」，強調立法會的職能是監察政府、制定法律及審批公共開支，政府不會放假，社會運作不停，她直言不明白立法會議員為甚麼放暑假。

稱殖民統治期議員大多須回英國探親

屈穎妍續指，內地公務員工作滿一年未滿十年，一律有年假5天；香港新一屆立法會議員上任只是7個多月，已有兩個半月年假，認為「一國兩制」下，連為人民服務的回報都不一樣。她解釋，立法會議員80日假期，其實是大英帝國留下來的遺政，因為殖民統治期的立法會議員大多是英國人，故每年特設兩個半月的長假，讓他們回英國探親，但回歸後，議會再沒有英國人，議事堂也無人需要過海去探親，惟放兩個半月暑假的「筍」政，25年來無人提出要廢除，就算有議員指放假期間會多落區，但香港地方小、交通便利，質疑議員落區無需要用兩個半月假期。

她指，是時候廢除一些前朝遺留下來的敗政，指立法會議員每月已有十多萬薪津，還外加80日大假，認為怎說都難以服眾。她又說，在90個議員中，誰有「吉士」提出這項損自己利益、卻造福百姓的建議，一定成為最受尊崇的議員。