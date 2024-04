倡推「民間外交」棄「太戰狼」形象　葉劉：我從來沒跟人家吵架

對於23條立法會否打壓人權,她引用英文諺語「The proof is in the pudding(布丁好不好,吃了才知道)」,即要看其有何實質影響,期望在黎智英等大案審結後,社會可恢復平靜和包容,又認為香港國際投資者的基礎仍然雄厚,外資長賺不會隨便離開。