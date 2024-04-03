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2024-04-03 12:32:48

倡推「民間外交」棄「太戰狼」形象　葉劉：我從來沒跟人家吵架

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葉劉淑儀指，香港過往成功是因為開放，如果太過戰狼，就扮演不到橋樑角色。(資料圖片)

葉劉淑儀指，香港過往成功是因為開放，如果太過戰狼，就扮演不到橋樑角色。(資料圖片)

《基本法》23條已立法生效。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《明報》專訪時指，外國對23條立法的反應，比訂立《港區國安法》時溫和，又認為香港要重建國際形象，除了政府官員對外解說，更應推動「民間外交」，逐步去除西方對香港誤解，強調香港作為世界橋樑，過往成功是因為開放，「如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」。

認為「寧左勿右」要「慢慢改」

葉劉淑儀說，對於有意見批評近年建制派及政府出現「低級紅」或「寧左勿右」現象需要「慢慢改」，若國安威脅受控，就應該調整。她表示香港向來擔當買辦及橋樑角色，「開放」是賴以成功的要素，「如果太過戰鬥格……如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」。她亦認為官員在修辭上亦要慢慢調整，更打趣說：「(立法會議員)何君堯說話其實都溫和了。」

「不認為中央希望我們內地化」

她在訪問中以自己接受外媒訪問為例，稱「我從來沒跟人家吵架，會盡量以溫和理性的方法解釋……不要讓人對香港有惡劣的印象，覺得你蠻不講理，或者死撐」。她重申「不認為中央希望我們內地化」，並提及國家主席習近平前年發表演辭就提到，香港要維持國際化和普通法制度

葉劉淑儀表示雖然現時「愛國者治港」，立法會及區議會要正常運作，但不等於做「應聲蟲」，認為立法會仍有監察作用，政府亦不應介意議員批評，又鼓勵傳媒多監察議會表現。

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對於23條立法會否打壓人權，她引用英文諺語「The proof is in the pudding(布丁好不好，吃了才知道)，即要看其有何實質影期望在黎智英等大案審結後，社會可恢復平靜和包容，又認為香港國際投資者的基礎仍然雄，外資長賺不會隨便離開。

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