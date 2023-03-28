倡未落成新界過渡屋可調節租戶類別比例 推中央平台網上統一申請

過渡房屋主要供輪候公屋不少於3年的甲類住戶申請入住，但新界項目平均入住率僅七成，營辦機構可因應情況向當局申請調整，讓更多輪候未滿3年、乙類租戶的居民亦可遷入。政府最新建議容許營辦機構在新界項目落成前，可按情況預先申請調整甲類及乙類租戶比例，料可加快處理租戶流程；並擬今年第二季推出中央通用申請表，讓申請者可一次過按優次揀選3個心儀項目申請。
政府已覓得土地提供超過2萬個過渡房屋單位，截至2月中已有7,000個投入服務。房屋局提交予立法會文件指，在支援非政府機構推行過渡房屋項目資助計劃，截至上月中共10個項目投入服務，位於市區或鄰近公共運輸交通樞紐項目的入住率平均逾九成，但新界的3個項目，平均入住率只有七成，當中提供1,800單位的元朗同心村更只得63.6%。
目前營辦機構要預留不少於八成單位，予甲類租戶、即輪候公屋不少於3年的人士入住，不多於20%單位可供其他類別包括居於不適切居所、即乙類申請租戶。
現行機制因應個別項目的實際情況，如在考慮所有接獲的甲類租戶申請個案後，仍收到大量乙類租戶申請個案及尚有空置的單位可供編配，非政府機構可向專責小組申請調整甲類和乙類租戶甲、乙類的比例。現時博愛江夏圍村和元朗東頭「同心村」獲批調整租戶比例至60%：40%。
當局預計未來兩年另外有約1.4萬個單位陸續落成。建議容許未落成、位於新界的過渡屋項目，營運機構可向專責小組提出理據建議預先調整甲類和乙類租戶的比例，料可加快處理租戶，特別是乙類申請的審核和入住工作。
現時申請需要自行向不同營運機構提出，當局指，為方便市民，今年第二季將推出中央通用申請表，並第四季設立中央統一平台，供市民透過網上申請，申請者可一次過按優次揀選3個心儀項目。有關建議將在今日舉行的立法會房屋事務委員會轄下的「改善基層住户居住環境事宜小組委員會」討論。
部分過渡性房屋位置偏遠
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指，曾聽聞有申請者視察新界過渡房屋後，因位置作偏遠而放棄。他認為調整甲類及乙類申請租戶的比例，可提升入住率，而當局亦可以增設網上申請平台，以及完善區內交通配套，吸引更多人申請。