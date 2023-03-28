倡未落成新界過渡屋可調節租戶類別比例 推中央平台網上統一申請

過渡房屋主要供輪候公屋不少於3年的甲類住戶申請入住，但新界項目平均入住率僅七成，營辦機構可因應情況向當局申請調整，讓更多輪候未滿3年、乙類租戶的居民亦可遷入。政府最新建議容許營辦機構在新界項目落成前，可按情況預先申請調整甲類及乙類租戶比例，料可加快處理租戶流程；並擬今年第二季推出中央通用申請表，讓申請者可一次過按優次揀選3個心儀項目申請。

政府已覓得土地提供超過2萬個過渡房屋單位，截至2月中已有7,000個投入服務。房屋局提交予立法會文件指，在支援非政府機構推行過渡房屋項目資助計劃，截至上月中共10個項目投入服務，位於市區或鄰近公共運輸交通樞紐項目的入住率平均逾九成，但新界的3個項目，平均入住率只有七成，當中提供1,800單位的元朗同心村更只得63.6%。

目前營辦機構要預留不少於八成單位，予甲類租戶、即輪候公屋不少於3年的人士入住，不多於20%單位可供其他類別包括居於不適切居所、即乙類申請租戶。

現行機制因應個別項目的實際情況，如在考慮所有接獲的甲類租戶申請個案後，仍收到大量乙類租戶申請個案及尚有空置的單位可供編配，非政府機構可向專責小組申請調整甲類和乙類租戶甲、乙類的比例。現時博愛江夏圍村和元朗東頭「同心村」獲批調整租戶比例至60%：40%。