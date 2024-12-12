倡檢討公務員加薪減支出　總商會：「唔需要太擔心」千億財赤 (更新)

【17:50更新】香港總商會今(12日)舉辦記者會公布經濟預測，指今年全年實質經濟增長為2.4%，低於政府預估的2.5%，明年經濟增長則放緩至2.3%。同時，其年度「商業前景問卷調查」顯示，有四成企業對未來12個月的經濟前景感到悲觀。對於政府預計今年財赤達1,000億元，總商會主席陳瑞娟認為，社會「唔需要太擔心」，指港府仍有空間融資。
指港府仍有空間發債
陳瑞娟在回應記者提問時表示，社會對政府達到1,000億元財赤「唔需要太擔心」。她指出，早年香港有財政盈餘時，政府已撥款設立未來基金進行長期投資，並在高息環境下獲得可觀回報，對公共財政收益有所支持。
她認為，經常性支出和資本性支出的赤字應分開看待，並接受為本港經濟持續發展所產生的赤字，支持政府發債籌資。陳瑞娟強調，目前香港的債務佔GDP比例遠低於美國和日本，顯示政府仍有發債的空間。
對於有意見建議透過公務員減薪來緩解財赤，陳瑞娟表示減薪可能影響公務員士氣，建議檢討薪資增幅以減少支出。
料明年GDP增長放緩至2.3% 股樓市穩定向好
另外，總商會經濟師馮凱盈指出，經濟增長略低於政府預測，是因為私人消費開支佔本地生產總值的三分之二至七成，聖誕市道的影響成為焦點。她警告外部風險，包括傳統市場增長乏力和地緣政治不穩，但也提到大型基建和活動將吸引旅客，提振旅遊和零售業，預計股市和樓市將穩定向好，刺激消費和投資。總商會亦關注明年3月兩會是否會出台提振經濟的政策。
主席陳瑞娟認為，結果與調查時的氣氛有關。她引用世貿組織指出，香港及內地經濟表現優於其他地區，但全球地緣政治動盪使外向型經濟面臨挑戰，需尋找新資金。她認為企業對來年的看法審慎樂觀，並相信中央近期表示將放寬貨幣政策和擴大財政支出，有助提振信心，減少地緣政治的負面影響。
44%企業看淡明年經濟 17%企業擬裁員
至於總商會年度「商業前景問卷調查」顯示，約31.1%的企業預期明年業務增長，45.2%認為業務將保持不變。對於未來12個月的經濟預測，18.3%的企業表示正面，25.1%持中立態度，但有44.3%的企業對經濟前景感到悲觀。
在招聘市場方面，約26%的企業計劃增聘員工，49.8%將維持現有人手，而17.4%則計劃裁員。調查還顯示，39.7%的企業計劃為員工加薪，只有1.8%打算減薪。值得注意的是，招聘困難的情況有所緩解，僅10%的企業表示難以聘請員工。