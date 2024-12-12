倡檢討公務員加薪減支出　總商會：「唔需要太擔心」千億財赤 (更新)

【17:50更新】 香港總商會今(12日)舉辦記者會公布經濟預測，指今年全年實質經濟增長為2.4%，低於政府預估的2.5%，明年經濟增長則放緩至2.3%。同時，其年度「商業前景問卷調查」顯示，有四成企業對未來12個月的經濟前景感到悲觀。對於政府預計今年財赤達1,000億元，總商會主席陳瑞娟認為，社會「唔需要太擔心」，指港府仍有空間融資。

陳瑞娟在回應記者提問時表示，社會對政府達到1,000億元財赤「唔需要太擔心」。她指出，早年香港有財政盈餘時，政府已撥款設立未來基金進行長期投資，並在高息環境下獲得可觀回報，對公共財政收益有所支持。

她認為，經常性支出和資本性支出的赤字應分開看待，並接受為本港經濟持續發展所產生的赤字，支持政府發債籌資。陳瑞娟強調，目前香港的債務佔GDP比例遠低於美國和日本，顯示政府仍有發債的空間。

對於有意見建議透過公務員減薪來緩解財赤，陳瑞娟表示減薪可能影響公務員士氣，建議檢討薪資增幅以減少支出。

料明年GDP增長放緩至2.3% 股樓市穩定向好

另外，總商會經濟師馮凱盈指出，經濟增長略低於政府預測，是因為私人消費開支佔本地生產總值的三分之二至七成，聖誕市道的影響成為焦點。她警告外部風險，包括傳統市場增長乏力和地緣政治不穩，但也提到大型基建和活動將吸引旅客，提振旅遊和零售業，預計股市和樓市將穩定向好，刺激消費和投資。總商會亦關注明年3月兩會是否會出台提振經濟的政策。