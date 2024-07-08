倡第三間醫學院直接收錄大學學士畢業生　胡定旭：培訓更多本地醫生才屬「良策」

本港人口老化，公立醫院醫生人手緊張，有意見認為香港應籌辦第3間醫學院。醫管局前主席胡定旭今(8日)在報章撰文，建議政府應盡快籌辦第三間醫學院，並特別考慮引用美國和英國醫學院一些醫學院的課程，直接收錄擁有大學學士資格的畢業生為醫科生，擴大醫科生生源，目標是2027/28年度收錄首批醫科生。

胡定旭指，香港人口急劇老化，公院全職醫生離職數字多年持續高企，對服務已有影響，他表示醫生不足是全球現象，並引用圖表指香港每1,000名人口的醫生比例只有2.1，明顯落後很多毗鄰的地方，例如新加坡、韓國等，並跟發達國家如澳洲、德國等的差距就更大。

同時，胡定旭說現時本港兩家醫學院(港大和中大)均面對基本設施嚴重不足的問題，以致每年要收取400名醫科生的目標，仍然未有具體落實時間表。

爭取 非本地醫生來港執業非長久之計

他表示雖然政府近來爭取非本地醫生來港執業，但面對全球醫生不足問題，認為有關措施並非長久之計，形容培訓更多本地醫生才是「長治久安的良策」，又指醫管局七大聯網都有龍頭醫院，因此有信心它們有能力支援第三間醫學院，強調解決醫生不足的舉措，也會是特區政府最能令市民有幸福感的舉措之一。