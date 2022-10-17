倡職安健最高罰款大減400萬元 陳紹雄稱「中小企好大負擔」

立法會一個草案委員會今日開會，繼續審議《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，選委界議員陳紹雄提出三項修正案，包括將經循可公訴程序定罪的最高罰款額由1,000萬元減至600萬元。勞聯立法會議員林振昇質疑為何討論逾3年才提出，籲政府「企硬」。



陳紹雄在一個電台節目中表示，因過往政府並無清楚解釋，將最高罰款額定在1,000萬元的理據，所以提出今次修訂，又批評政府的做法有如「開天殺價」。他認為如果最終修例，將最高罰款額改為1,000萬，會對業界，特別是中小企造成很大負擔。他又指，根據英國和新加坡的經驗亦顯示，不是提高罰則就能夠降低嚴重工業意外的數字，需要有其他配套，包括職安健康安全文化等，才可將意外減低。他稱，不想社會處理今次修例時，因過去發生多宗嚴重意外而過於情緒化。

罰則討論逾3年 勞聯質疑為何至今少提出減額

勞聯立法會議員林振昇在同一節目中表示，有關罰則的討論已經超過3年，質疑為何至今才有人提出要將最高罰款額由1,000萬減至600萬元，認為來得有點突然。他則希望政府在今次事件上能夠堅持，不要躺平，不要口講就1,000萬，有議員提出修正案就變得無所謂，他認為政府要繼續與議員溝通，爭取支持。