倡設重大電壓驟降事故懲罰方案 環境局︰中電仍考慮

中電今年首4個月接連發生5宗電力事故，令公眾對電力穩定供應感憂慮。環境及生態局昨表示，非常關注相關情況；局方已與中電舉行會議，提出將重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，當局引述中電仍在考慮相關建議。
局方指，機電署已加強就變電站和供電設備的巡查，並要求中電全面檢視供電系統相關的資產管理系統，包括發電和輸配電設備在維修保養安排、抵禦外在因素影響的能力和外判合約管理等要求，提升供電可靠性和電力安全的表現。另外，機電署為減低電壓驟降事故對市民生活的影響，會在得悉事故時，要求各註冊升降機承辦商調配人手到受影響地區，協助升降機受困的乘客和重置升降機運作。
中電回應指，已就近月發生的電力事故向政府提交調查報告，及採取即時行動跟進，並全面落實相關改善措施。中電表示，會就發電、輸電及配電方面的資產管理，包括維修保養制度，以及承辦商監督系統進行全面檢討，並委任獨立專家小組協助審視相關工作，預計今年內完成。3人專家小組將由工程師學會前會長梁廣灝工程師擔任主席，工程師學會電機分部前主席梁志立工程師及香港職業安全健康聯會創會會長鄺超靈將出任小組成員。
中電總裁羅嘉進表示，會認真負責管理中電資產，並且在發生事故包括由非可控因素造成的事故時，積極作出回應。中電將採取切實可行的措施，持續提升供電可靠度和抵禦極端天氣的能力。並期望3位具備專業知識和豐富經驗的專家，能協助中電全面審視電力系統的資產管理，包括維修保養，以及承辦商監督。