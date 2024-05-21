倡設重大電壓驟降事故懲罰方案 環境局︰中電仍考慮

中電今年首4個月接連發生5宗電力事故，令公眾對電力穩定供應感憂慮。環境及生態局昨表示，非常關注相關情況；局方已與中電舉行會議，提出將重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，當局引述中電仍在考慮相關建議。

局方指，機電署已加強就變電站和供電設備的巡查，並要求中電全面檢視供電系統相關的資產管理系統，包括發電和輸配電設備在維修保養安排、抵禦外在因素影響的能力和外判合約管理等要求，提升供電可靠性和電力安全的表現。另外，機電署為減低電壓驟降事故對市民生活的影響，會在得悉事故時，要求各註冊升降機承辦商調配人手到受影響地區，協助升降機受困的乘客和重置升降機運作。