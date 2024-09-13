倡資助計劃擴展至所有成人 醫學會籲盡快接種流感疫苗

本港即將踏入冬季流感高峰期，醫學界留意到去年有不少市民沒有接種季節性流感疫苗，出現不少感染流感後的嚴重個案。香港醫學會建議市民把握時間，於10月流感高峰來臨前，接種流感疫苗，更建議政府把流感疫苗資助計劃擴展至所有成年人。

醫學會會長鄭志文回顧本港今年1月中旬開始的冬季流感季節，持續28個星期至7月中才結束，高峰更在4至5月才出現，在本港是不常見。醫學會估計因流感初期的活躍病毒是甲型H3流感，至4月活躍病毒轉為甲型H1流感，因而令流感高峰延長。