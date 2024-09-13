倡資助計劃擴展至所有成人 醫學會籲盡快接種流感疫苗

本港即將踏入冬季流感高峰期，醫學界留意到去年有不少市民沒有接種季節性流感疫苗，出現不少感染流感後的嚴重個案。香港醫學會建議市民把握時間，於10月流感高峰來臨前，接種流感疫苗，更建議政府把流感疫苗資助計劃擴展至所有成年人。
醫學會會長鄭志文回顧本港今年1月中旬開始的冬季流感季節，持續28個星期至7月中才結束，高峰更在4至5月才出現，在本港是不常見。醫學會估計因流感初期的活躍病毒是甲型H3流感，至4月活躍病毒轉為甲型H1流感，因而令流感高峰延長。
不論是旅遊旺季或淡季，出埠亦已增加病毒傳播機會，造成交叉感染，加上熱門旅行地點如中日韓等地，新冠疫情威脅尚未徹底解除。任職公院的副會長陳沛然表示，市民外遊頻繁，大大提高病毒傳播與交叉感染的風險。由於流感疫苗產生的抗體只能維持約一年，需要每年重新打針，呼籲市民應在10至12月流感高峰前接種流感疫苗。
就《施政報告》提建議
為增加流感疫苗接種率，醫學會就《施政報告》向政府提出建議，把接種流感疫苗資助計劃，由現時18歲以下、50歲或以上及高危群組逐步擴展至其他年齡群組，最理想是所有成年人均獲資助，指現時《基層醫療健康藍圖》注重預防醫學，期望資助年齡可逐步降低。