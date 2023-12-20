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2023-12-20 04:30:27
日報

倡降低強拍門檻至七成或六成半 放寬毗鄰地段合併申請免現牙籤樓

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強拍門檻

政府建議容許鄰接但無共用樓梯的地段，可合併申請強拍。(資料圖片)

政府建議調低樓齡達50年或以上私樓的強拍門檻，由現時的80%降至70%或65%，並准許強拍申請人合併毗鄰沒有共用樓梯的相連地段，透過加權平均法按面積計算整體強拍門檻。發展局發言人指，改動可增加發展規模，避免過往的「牙籤樓」，令社區有得益；由於重建價值會增加，小業主亦有得益。

政府向立法會提交樓宇強拍的修訂條例草案，因應重建舊區迫切，發展局選出7個較有迫切重建需要的「指定地區」，包括深水埗、九龍城、土瓜灣、旺角、西營盤及上環等。區內樓齡50年至不足60年樓齡樓宇和60年樓齡或以上樓宇的強拍門檻分別降至70%及65%；在非指定地區內，樓齡分別為50年至不足60年、60年至不足70年及滿70年的舊樓強拍門檻則分別為80%、70%及65%。

合併發展毗鄰地段作更規劃

修例亦建議，放寬毗鄰地段的申請強拍要求，就算毗鄰地段間無樓梯相連，只要每個地段業權比例達最低的門檻65%，樓齡又超過50年，在加權計算整體業權下，符合申請門檻就可強拍。 發言人指，新安排可令毗鄰地段合併發展，作更好規劃，小業主亦有得益，並可避免重建出現「牙籤樓」，或有「孤兒樓」未納入重建。

容許強拍後自住業主多住半年

當局又建議精簡強拍法律程序，樓齡50年或以上的樓宇在所有小業主不反對下，審裁處可裁定該地段的估價，並作出售賣令，而為減輕對小業主的影響，建議容許自住業主在強拍後，最多可以再住6個月。

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發展局明年內將成立專責辦事處，為小業主提供專業諮詢和法律等專業服務，提供獨立估值報告，協助小業主判斷接受收購的報價。另外，政府亦會提供擔保貸款專項計劃，讓小業主應付強拍訴訟的流動資金問題。當局會在本周五刊憲，明年1月在立法會審議，期望明年年中前獲通過。

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