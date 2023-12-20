倡降低強拍門檻至七成或六成半 放寬毗鄰地段合併申請免現牙籤樓

政府建議調低樓齡達50年或以上私樓的強拍門檻，由現時的80%降至70%或65%，並准許強拍申請人合併毗鄰沒有共用樓梯的相連地段，透過加權平均法按面積計算整體強拍門檻。發展局發言人指，改動可增加發展規模，避免過往的「牙籤樓」，令社區有得益；由於重建價值會增加，小業主亦有得益。

政府向立法會提交樓宇強拍的修訂條例草案，因應重建舊區迫切，發展局選出7個較有迫切重建需要的「指定地區」，包括深水埗、九龍城、土瓜灣、旺角、西營盤及上環等。區內樓齡50年至不足60年樓齡樓宇和60年樓齡或以上樓宇的強拍門檻分別降至70%及65%；在非指定地區內，樓齡分別為50年至不足60年、60年至不足70年及滿70年的舊樓強拍門檻則分別為80%、70%及65%。