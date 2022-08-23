倡院舍員工自行加密核酸 清蘭之家9人染疫

昨多13間安老或殘疾人士院舍新呈報有個案，共21名院友和2名員工確診，約100名院友要檢疫。柴灣殘疾院舍扶康會清蘭之家3樓一名已接種3劑新冠疫苗的護理員，報稱上周二(16日)開始流鼻水，其後兩日仍有上班，至上周五(19日)完成通宵更收工後，接受恆常核酸檢測時確診，其後再多8名院友確診。

本港單日確診數字連日維持六千多宗水平，昨增6,617宗確診，包括237宗輸入個案。再多13間院舍新呈報有個案，其中柴灣一間安老院舍有員工發病後仍有上班，最後一日上班前快速測試呈陰性，翌日核酸檢測呈陽性並病毒量高，其後發現共8名院友染疫。當局料大部分院舍群組均源自員工，建議他們自行加密核酸檢測次數。

院舍員工發病後仍有上班

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，護理員核酸樣本CT值13、病毒量高，但其最後上班日的快測結果仍呈陰性。他解釋，快測始終靠自行採樣，若採得不好便有機會出現假陰性，重申由專人採樣和敏感度較高的核酸檢測較穩妥。

他呼籲院舍員工如有病徵，就不應上班和要做核酸檢測，同時認為健康的員工也應自行加密至數日做一次核酸檢測，以便及時揪出快測未必識別到的個案。

過去一星期共有58間院舍出現個案，涉及108名院友和22名員工。歐家榮對院舍疫情升溫感擔憂，相信部分個案由員工把病毒帶入院舍。他解釋，安老院舍長者較少外出和接受外來者探訪，故相信爆發應源於員工。

新冠治療中心(亞博館)重新啟用

學校方面，昨有7間學校個別班級因出現多宗個案，需要暫停面授課堂一星期。醫管局總行政經理李立業稱，近期11歲或以下兒童入院數字上升，截至前晚共有135人留醫。

李立業並稱，近期要住院、情況危殆和嚴重的病人數目趨增，昨已有2,100人留醫，部分要用氧氣和呼吸機。他指，新冠治療中心(亞博館)昨傍晚重新啟用，提供200張病床，若疫情進一步上升，不排除要再調動公院病床和人手。威爾斯親王醫院內科男病房4名病人和4名員工染疫，情況均穩定。昨多5名有長期病患的確診者離世，介乎63至96歲。

梁君彥父子及兩署長正檢疫

另外，立法會主席梁君彥及其兒子、民政及青年事務局副局長梁宏正，以及工業貿易署長黃少珠因有家人確診，現正接受檢疫。創新科技署長潘婷婷則因曾接觸確診者，同樣正接受檢疫。