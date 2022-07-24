倡「黃碼」涵密切接觸者或須強檢者　高永文不抗拒「安心出行」實名

醫務衞生局長盧寵茂月中透露，擬引入「紅、黃碼」供識別確診者及抵港初期的旅客，並需輔以「安心出行」實名制，但港府其後改稱暫無意推出實名制。行政會員成員、前食物及衞生局長高永文相信，不久後便能推出「紅、黃碼」，建議日後把「黃碼」涵蓋範圍擴至密切接觸者及須接受強制檢測的市民。

現屆政府多次提出要「精準抗疫」，高永文接受一個電視節目訪問時，稱自己原本支持「全民檢測」達致「清零」，惟考慮到市民無法承受禁足等措施帶來的經濟影響，認同政府改以「精準抗疫」方式應對。不過，他坦言至今未看到政府下一步、完整的抗疫計劃。

不憂「黃碼」者搭交通或上班

高永文又建議，政府可在首階段「紅、黃碼」推出後，將「黃碼」適用範圍一併涵蓋密切接觸者和需要接受強制檢測的市民。他解釋，「黃碼」可限制他們在潛伏期內到訪高危傳播地方，「食飯、酒吧更加暫時不要去」，但交通工具和工作地方等須戴口罩的地方則不太擔心。

早前「安心出行」實名制的構思公布後，引起社會熱議，包括關心個人私隱問題。高永文稱，市民生活上其實已向不同智能電話程式提供各種個人資料，如出生日期、身份證等，「所以所謂實名制，我自己一點也不抗拒。」他相信，政府會謹慎決定是否推行。